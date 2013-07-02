"مدن" تقر 193 مليون ريال للمدينة الصناعية الثالثة بجدة

وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" عقد مشروع استكمال الخدمات للمرحلة الأولى من المدينة الصناعية الثالثة بجدة بقيمة 193 مليون ريال.

واعتمد وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة عقد المشروع الذي ينفذ في مدة 24 شهرا من طرف إحدى الشركات الوطنية.

وأوضح بيان صحافي لـ"مدن" اليوم الثلاثاء أن الهيئة تعمل حالياً على استكمال مشاريع أخرى قيد التنفيذ تتضمن مشروع تطوير الجزء الأول بقيمة 277 مليون ريال.

وتوقع أن تستقطب المدينة الصناعية الثالثة بجدة ما يقارب 900 مصنع باستثمارات تصل إلى 15 مليار ريال. وتتميز المدينة بموقعها، إذ تبعد عن جنوب مدينة جدة بنحو 30 كيلومترا وعن مكة المكرمة 70 كيلومترا.