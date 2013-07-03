مركز دبي يخطط لبناء أطول برج تجاري في العالم

يخطط "مركز دبي للسلع المتعددة"، لبناء أطول برج تجاري في العالم، ضمن مشروع مجمع الأعمال الذي تبلغ مساحته 107 آلاف متر مربع في منطقة أبراج بحيرات جميرا.

وبحسب صحيفة الإمارات اليوم، قال الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم إن مجمع الأعمال وأطول برج تجاري في العالم، سيلبيان احتياجات الشركات الجديدة الكبيرة والمتعددة الجنسيات، والتي تتطلب مساحة كبيرة للشراء أو الإيجار.

وأضاف "استقبل مركز دبي للسلع المتعددة على مدار السنوات الأربعة الأخيرة أكثر من 4 آلاف شركة. كما استقطب في عام 2013 ما معدله 200 شركة جديدة شهرياً، وكانت نسبة الشركات الجديدة كلياً في دبي 90%". مشيراً إلى أن هذا النمو المطرد لا يعطي المزيد من الثقة في المركز ودبي فحسب، بل يزيد الطلب على المساحات التجارية أيضاً".

وكشف بن سليم إلى أن المركز باع، بعد إعلانه عن خطط إنشاء برج الماس عام 2002، جميع المكاتب بالكامل في الطوابق الثلاثة والستين في غضون بضع ساعات، وكان معظمهم من تجار الماس.

وتعمل في المنطقة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة نحو 7000 شركة.