"موبايلي" تستثمر 600 مليون ريال في "إعمار الاقتصادية"

وقعت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" السعودية، عقداً مع شركة إعمار المدينة الاقتصادية لتنفيذ وتشغيل وصيانة شبكة الاتصالات داخل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

وينص العقد الذي يمتد لمدة 8 سنوات "قابلة للتجديد"، بحسب بيان للشركة على موقع سوق الأسهم السعودية، على أن تقوم شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) باستثمار 600 مليون ريال خلال مدة العقد لتصميم وتنفيذ وصيانة وتشغيل شبكة الاتصالات داخل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وتقوم بتوفير البنية التحتية المتطورة لخدمات الاتصالات المتكاملة، وخدمات نقل البيانات وخدمات الإنترنت السريع من خلال شبكة ألياف ضوئية متطورة وآمنة وذات اعتمادية وموثوقية عالية، بالإضافة إلى خدمات مركز المعلومات وخدمات المدن الذكية كالبث التلفزيوني عبر الإنترنت (IPTV) إلى جانب خدمات الشبكات الافتراضية.

كما ستوفر "موبايلي" بموجب العقد خدمة إدارة الاتصالات، والذي يختزل الوقت لتركيب وإدارة شبكة الاتصالات الهاتفية للشركات المستهدفة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وسوف يكون التمويل ذاتي ومصرفي ومن المتوقع أن يحقق إيرادات تصل إلى حوالي 1.4 مليار ريال خلال مدة العقد.

وتعتبر مدينة الملك عبد الله الاقتصادية أحد أهم وأكبر المشاريع الاقتصادية التي يديرها القطاع الخاص على مستوى الشرق الأوسط، وهي مدينة متكاملة على مساحة 180 كم2 بواجهة بحرية تصل إلى 38 كم2 وسوف تكون الأكبر بين الأربع مدن الاقتصادية المزمع إنشاؤها في المملكة.

ومن المنتظر أن تضم المدينة 421 شركة وما يقرب من 115 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى المنشآت التعليمية والطبية ومختلف المرافق الحيوية.