شركات أميركية لتصنيع الصلب تتقدم بشكوى ضد واردات 9 دول

تقدمت مجموعة من الشركات الأميركية المنتجة لأنابيب الصلب المستخدمة في استخراج النفط والغاز بواحدة من أكبر الدعاوى في مجال تجارة الصلب منذ سنوات، مطالبين مفوضية التجارة الدولية الأميركية باتخاذ إجراءات بحق ما يقولون إنه إغراق غير عادل للسوق بمنتجات 9 دول.

وقد يعني نجاحهم، ارتفاع أسعار بعض منتجات الصلب عالية الهامش المستخدمة من قبل شركات الطاقة وهو ما سيصب في مصلحة منتجين محليين مثل يو.اس ستيل كورب.

وتطلب الدعوى المقدمة نيابة عن يو.اس ستيل وشركات أخرى من المفوضية إجراء تحقيق بشأن واردات بعض "منتجات أنابيب النفط" من الهند والفلبين والسعودية وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند وتركيا وأوكرانيا وفيتنام.

وقفزت أسهم يو.اس ستيل الثلاثاء لكنها تخلت عن بعض المكاسب أمس الأربعاء حيث انخفضت 5.6% إلى 18.18 دولار في بورصة نيويورك. وارتفعت أسهم شركتي صناعة الأنابيب المتخصصة فالوركوتناريس.

وقال كيرت وودورث المحلل في نومورا للأوراق المالية إن الدعوى "عامل إيجابي متواضع" بالنسبة للمنتجين الأميركيين، لكنه أشار إلى أن طاقة الإنتاج المحلية بصدد الصعود في 2014 و2015 على أي حال.