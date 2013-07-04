"الإماراتية" تسعى لنقل 120 مليون راكب بحلول 2020

يستهدف طيران الإماراتية نقل 120 مليون مسافر بحلول عام 2020 في ظل رفع عدد أسطولها الحالي من 200 إلى 360 طائرة مستقبلا، وفقاً لصحيفة البيان الإماراتية.

وأكد في هذا الصدد الشيخ ماجد المعلا، نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الخليج والشرق الأوسط وإيران وآسيا الوسطى في طيران الإمارات، أن الشركة ماضية في خططها لمواكبة التطورات التي تشهدها دبي كل عام، والخطة الاستراتيجية لعام 2020، والتوسع في شبكة خطوطها وأسطولها، مشيراً إلى أن الشركة تسعى لنقل ما بين 100-120 مليون مسافر بـ2020.

وأوضح أن الإماراتية تعتبر نفسها شريكاً مهماً وداعماً للجهود التي تقوم بها الجهات الأخرى من أجل تعزيز سمعة دبي في شتى المجالات، ولاسيما في صناعة المهرجانات والمعارض والمؤتمرات والفعاليات.

وأشار إلى أن عدد الرحلات المنتظمة وغير المنتظمة والإضافية لدول الخليج ترتفع خلال فصل الصيف إلى 1405 رحلات، أي خلال شهري يوليو وأغسطس، وذلك ليشمل شهر رمضان الكريم والعيد. لافتاً في الوقت نفسه إلى أن نسبة الإشغال على مقاعد طائرات طيران الإمارات بلغت خلال حدث "مفاجآت صيف دبي" ما بين 70-75 %.

وسوف تواكب طيران الإمارات التطورات التي تحدث في دبي، وستزيد من أسطول طائراتها بحلول عام 2020، ليرتفع إلى 360 طائرة، حيث إن الطائرات ذات الجسم العريض والسعة الأكبر، ستمنحنا الفرصة لنقل أعداد أكبر من المسافرين، ونحن نتطلع لنقل ما بين 100-120 مليون مسافر بحلول 2020.

وحول استخدام طائرات A083 لعدد من الوجهات الخليجية، مثل جدة، قال الشيخ ماجد المعلا، "نستخدم طائرتي إيرباص A083 وطائرة بوينغ 777 لخدمة رحلاتنا الثلاث اليومية إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، ومع أننا نستخدم هذه الطائرات في الرحلات البعيدة، إلا أن استخدامها لخدمة خط جدة، جاء لتلبية الطلب العالي على السفر من هذه الوجهة إلى مختلف محطات شبكة طيران الإمارات، حيث يتسع هذا النوع من الطائرات لحوالي 515 مسافراً".

وهذا يساعدنا على إرضاء عملائنا من المسافرين، وتوفير أسباب الراحة لهم. ونتطلع مع بداية العام المقبل إلى تشغيل طائرة إيرباص A083 ثالثة، لتحل محل البوينغ 777. ولدى طيران الإمارات الآن 34 طائرة إيرباص A083، وستواصل الناقلة تسلم المزيد من طلبياتها المؤكدة من هذا الطراز من الطائرات، والذي يصل إلى 90 طائرة.

وقال إننا نعمل من أجل الإمارات ودبي، ولا شك أن تنظيم إكسبو 2020 يعد مكسباً مهماً لنا، ولهذا، كان من المهم تكاتف الجهود على مختلف الصعد، ونحن في طيران الإمارات نعد من الشركات الرئيسة الداعمة لملف إكسبو 2020، وإننا ماضون في خطتنا لنقل 120 مليون مسافر مع حلول عام 2020.