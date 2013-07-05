"مصدر" الإماراتية تستثمر 1.7 مليار دولار بمشاريع الطاقة

قال بدر اللمكي، مدير شركة "مصدر للطاقة النظيفة" في الإمارات إن الشركة تستثمر نحو 1.7 مليار دولار (6.24 مليار درهم) في مشاريع للطاقة النظيفة والمتجددة تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 6 مليارات دولار (22 مليار درهم)، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء، وفقاً لصحيفة الاتحاد.

وأشار اللمكي على هامش افتتاح محطة "مصفوفة لندن" في بريطانيا، إلى أن "مصدر" تسعى للتوسع في مشاريع جديدة للطاقة المتجددة، لاسيما بالشرق الأوسط والمغرب والأردن والسعودية، موضحاً أن الشركة اكتسبت خبرات عديد من خلال المساهمة بعدد من المشاريع في أوروبا، وهو ما يؤهلها للعب دور عالمي في مجال الطاقة المتجددة والتوسع في مختلف دول العالم.

وأوضح اللمكي أن الشروع في توسعة مشروع مصفوفة لندن، أو طرح مرحلة ثانية من المشروع، يعتمد على الدراسات التي تجرى حالياً بالتعاون مع الشركاء، وذلك بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمحطة من 630 ميغاوات حالياً إلى نحو 1000 ميغاوات.

وأوضح أن البدء في المرحلة الثانية يرتبط بعدة عوامل منها الجدوى الاقتصادية وحجم الطلب، فضلاً عن الحصول على الموافقات الحكومية المطلوبة.

وفيما يتعلق بمشاريع "مصدر" داخل أبوظبي، أوضح اللمكي أن مشروع "شمس 1" يباشر حالياً توليد الكهرباء، ونقلها للشبكة الرئيسية في الإمارة، وذلك بعد افتتاحه رسمياً خلال شهر مارس الماضي.

وذكر أن القدرة الإنتاجية لمحطة "شمس1" البالغة 100 ميغاوات، يجعلها من أكبر محطات الطاقة النظيفة من الشمس بالعالم، موضحا أنه يتم تنفيذ المحطة، بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية.

وتقدر كلفة محطة "شمس 1" بنحو 2.2 مليار درهم (600 مليون دولار)، وستولد المحطة طاقة كهربائية تكفي لتغذية 20 ألف منزل.