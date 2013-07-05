50 طائرة لـ"فلاي دبي" تُشعل المنافسة بين بوينغ وإيرباص

تشتد المنافسة بين عملاقي الطيران "بوينغ" الأميركية و"إيرباص" الأوروبية، للحصول على "طلبات" فلاي دبي الإماراتية.

وبحسب صحيفة البيان، فقد ذكرت فلاي دبي أن ثمة سباقاً مفتوحاً بين بوينغ ومنافستها إيرباص، على تزويدها بـ50 طائرة ضيقة البدن، بقيمة 5 مليارات دولار بقائمة الأسعار.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي للشركة إن الشركة التي تستخدم حالياً 30 طائرة بوينغ 773، تدرس شراء بوينغ 737 ماكس ذات المحركات المعدلة، وإيرباص إيه 320، مضيفاً أنها ستتخذ قراراً بذلك في معرض دبي للطيران في نوفمبر. مؤكدا أن الشركة ستختار ما هو الأنسب بالنسبة لها، والأجود في الأنواع الجديدة.

وأضاف أن الطائرتين جذابتين بالنسبة للشركة، غير أن القرار الأنسب هو الأقل تكلفة. وقال إن الشركة قد تصدر صكوكاً لتمويل شراء 50 طائرة مقررة، رغم أنها قد تمول بيسر الطلبية من مصادرها المالية الخاصة.

وأشار إلى أن السوق إيجابية للغاية تجاه الإمارات، وبخاصة دبي، وأنها قد تكون أكثر إيجابية تجاه فلاي دبي، لإقراضها ما تحتاج إليه، لذلك فإنه لا يتصور أي إصدارات.

