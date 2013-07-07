"الأحمر" يبتلع 67 ألف منشأة سعودية و11 شركة عملاقة

كشف مصدر موثوق في وزارة العمل السعودية، أن 29 في المئة من إجمالي عدد المنشآت التي طُبق عليها برنامج نطاقات العام الماضي تقع في النطاق الأحمر، يبلغ عدد هذه المنشآت 67.7 ألف منشأة من إجمالي 1.979 مليون منشأة، وتقع 146.5 ألف منشأة ضمن النطاق الأخضر خلال الفترة ذاتها.

وأكد المصدر لصحيفة الحياة أن 65265 منشأة صغيرة ظلت في النطاق الأحمر في 2012، فيما بقيت 125648 منشأة صغيرة في النطاق الأخضر خلال الفترة المذكورة.

وأوضح أن 2392 منشأة متوسطة لازمت النطاق الأحمر في الفترة نفسها، فيما نالت 17958 منشأة متوسطة اللون الأخضر، في حين أن 32971 منشأة صغيرة وقعت في النطاق الأصفر، و4269 منشأة متوسطة في اللون نفسه وكذلك 350 منشأة كبيرة و21 منشأة عملاقة.

وقال إن عدد المنشآت الصغيرة الواقعة في النطاق الأحمر العاملة في منطقة الرياض يبلغ 16723 و982 منشأة متوسطة و49 منشأة كبيرة، وأربع منشآت عملاقة، فيما بلغ عدد المنشآت الصغيرة الواقعة في النطاق الأخضر في المنطقة نفسها 29058 منشأة صغيرة، و5599 منشأة متوسطة، و544 منشأة كبيرة، و141 منشأة عملاقة، فيما بلغ عدد المنشآت الواقعة في النطاق الأصفر في منطقة الرياض 8071 منشأة صغيرة، و1609 متوسطة، و148 كبيرة، و9 منشآت عملاقة.

وكشف المصدر أن 11 شركة عملاقة وقعت ضمن النطاق الأحمر من أصل 807 شركات عملاقة في السعودية خلال 2012، موضحاً أن 101 منشأة كبيرة تقبع في النطاق الأحمر للفترة ذاتها، بينما نالت 2434 منشأة كبيرة اللون الأخضر.