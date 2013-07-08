307 ملايين ريال أرباح "جرير" النصفية في 2013

أعلنت شركة جرير للتسويق أمس أن أرباحها ارتفعت خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 1 .307 مليون ريال، أي نسبة 13% مقارنة بأرباح نفس الفترة من عام 2012.

وقالت الشركة، التي تمتلك سلسلة مكتبات في السعودية وقطر والكويت وأبوظبي، وتعد أحد أكبر بائعي أجهزة الكمبيوتر في المنطقة أمس، إن المبيعات التقديرية للربع الثاني من العام الحالي بلغت 3 .1258 مليون ريال، مقابل 8 .1065 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بزيادة 1 .18%.

وذكرت أن سبب الارتفاع خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود لنمو مبيعات معظم الأقسام، وخاصة الهواتف الذكية، بالإضافة إلى زيادة عدد فروع مكتبة جرير من 31 إلى 32 فرعا خلال هذه الفترة من العام.