"أرابتك" تصدر اكتتابا لزيادة رأسمالها بـ 2.4 مليار درهم

أعلنت شركة أرابتك القابضة أمس، عن إتمامها بنجاح عملية إصدار الاكتتاب في زيادة رأس المال، وجمع 4 .2 مليار درهم، محققة فائض اكتتاب بلغ ما يقارب 30%.

وقال حسن عبدالله اسميك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أرابتك "لا شك أن النجاح في الإصدار فخر لأرابتك وموظفيها وسيكون دافعاً قوياً لهم لبذل المزيد من الجهد لتحقيق آمال وتطلعات المساهمين والمزيد من الإنجازات لأرابتك التي تنطلق بخطى واثقة لاحتلال موقع رائد على المستويين الإقليمي والعالمي"، وفقا لصحيفة "الإتحاد".

ومع نجاح الاكتتاب باتت أرابتك تتمتع بوضع مالي قوي حيث وصلت قيمتها السوقية إلى ما يربو على السبعة مليارات درهم وبلغت القيمة الإجمالية للعقود التي فازت بها أرابتك منذ مطلع العام الجاري، نحو 13 مليار درهم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى، ما سيكون له تأثير إيجابي على أداء الشركة على المدى المتوسط والقريب.

وفي ضوء استراتيجية النمو والتوسع التي تعتمدها أرابتك حاليا، أعلنت الشركة عن سياسة جديدة تستهدف توزيع أرباح سنوية بنسبة 10% على الأقل للمساهمين كجزء من التزامها بتعزيز قيمة مساهمتهم.

وأضاف اسميك "وفيما تعود أسواق المنطقة إلى طور النمو، سنتمكن من ترسيخ مكانة أرابتك الرائدة والاستفادة من فرص النمو المتاحة أمامنا، إذ إن أعمال المجموعة الحالية ترتقب الفوز بباقة من العقود التي من شأنها أن تعزز سجلّ أعمالها القائمة والمستقبلية".

وستسهم حصيلة زيادة رأس المال التي تم جمعها بتوفير المزيد من الفرص أمامنا لتنويع مصادر دخل الشركة وصولاً إلى مرحلة انتقالية جديدة في مسيرة نمونا.

وبهذا الإنجاز نتقدم بالشكر لهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي على الدعم الذي قدموه في عملية الاكتتاب.

وتمكنت أرابتك من جمع 4 .2 مليار درهم من خلال إصدار 56 .1 مليار سهم جديد، بواقع 5 .1 درهم للسهم الواحد، سيتم توزيعها على المساهمين المسجلين في سوق دبي المالي بتاريخ 30 مايو/أيار الماضي خلال الأسابيع المقبلة، كما سيتم إرجاع فائض عملية الاكتتاب للمساهمين المؤهلين.

وتتوقع الشركة إدراج الأسهم الجديدة في سوق دبي المالي في الفترة القريبة القادمة، وذلك بعد الحصول على موافقة كافة الجهات المختصة.

هذا وشارك في عملية الاكتتاب في زيادة رأس المال كل من بنك أبوظبي الوطني كمستشار الاكتتاب وبنك الاكتتاب الرئيس، وبنك أبوظبي التجاري كبنك اكتتاب، فيما شاركت إيرنست أند يونغ كمدقق حسابات الشركة، ومكتب هادف وشركاؤه بمنصب المستشار القانوني للاكتتاب وبنك أوف امريكا مريل لينش كمستشار لشركة أرابتك لعملية الاكتتاب.

ورجحت مصادر مطلعة أن تصل نسبة التخصيص في فائض اكتتاب الشركة بين 20-22 في المئة، وقالت إن رد الأموال الفائضة عن الاكتتاب سيكون خلال أسبوع.

وأعلنت شركة أرابتك القابضة أمس عن نجاحها في عملية إصدار الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال بمقدار 569 .1 مليار سهم جديد بسعر إصدار 5 .1 درهم (منها نصف درهم علاوة إصدار، ودرهم القيمة الاسمية للسهم). وتمكنت الشركة من جمع 4 .2 مليار درهم، وقالت إنها حققت فائضاً في الاكتتاب بلغ ما يقارب 30 في المئة.