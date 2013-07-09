"الاتحاد للطيران" تجني إيرادات بـ 1.8 مليار دولار

أظهرت النتائج المالية لشركة الاتحاد للطيران نمو عائدات الشركة الناتجة عن الركاب خلال الربع الثاني من العام بمعدل 8%، لتصل إلى 3.4 مليار درهم (921 مليون دولار)، مقارنة مع 3.14 مليار درهم (855 مليون دولار في العام 2012)، فيما بلغ إجمالي العائدات الناتجة عن الركاب للنصف الأول من العام نسبة 13٪ لتصل إلى 6.6 مليار درهم ( 1.8 مليار دولار)، مقارنة مع 5.87 مليار درهم (1.6 مليار دولار).

وقالت الشركة في بيان صحافي "إن النصف الأول من العام 2013 سجل أقوى نتائج مالية ربعية ونصف سنوية حتى الآن، الأمر الذي يعكس استمرار النمو القوي في استراتيجيتها في التحالف مع شركات الطيران وعمليات الشحن العالمية"، وفقا لصحيفة "الاتحاد".

وأظهرت النتائج المالية العائدات المتحققة عن الشراكات بالرمز والشراكات إلى 675,64 مليون درهم (184 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 539,78 مليون درهم (147 مليون دولار أمريكي) بنحو 25٪ للفترة ذاتها من العام الماضي، وتُمثل عائدات الشراكة نحو 20٪ من الإيرادات الناتجة عن الركاب خلال الربع الثاني ونصف الأول من العام الجاري.

وقال رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي جيمس هوجن "تحققت هذه النتائج على الرغم من استمرار العوامل الاقتصادية والجغرافية السياسية غير المستقرة، ومع تسجيل عائدات النقل الجوي انخفاضا خلال الربع الثاني، مصاحبة مع قدرة تنافسية قوية والمنافسة السعرية الناتجة في الأسواق".

وعلى الرغم من الظروف التجارية الصعبة عالمياً، تمكنّا من تحقيق رقم قياسي، بنمو مضاعف في كل من الربع الثاني والنصف الأول من عام 2013.

وأضاف هوجن لا تعكس هذه النتائج الأهمية المتزايدة التي تتمتع بها العاصمة أبو ظبي مقر الشركة فحسب، ولكنها تعكس أيضا النضج المُتنامي لاستراتيجيتنا المحكمة للشراكة، إلى جانب قوة أداء عمليات الشحن والتي لا تزال تتجاوز جيدا معدلات نمو الصناعة.

وعزا ارتفاع العوائد في الربع الثاني نتيجة للمساهمة الكبيرة للتحالفات التي أقامتها شركة الاتحاد للطيران وخاصة مع طيران إير برلين الألمانية والتي أصبحت أكبر مساهم في المشاركة بالرمز، ما يعكس زيادة الربط بين الشبكات المتكاملة لتحالفات شركات الطيران بالنسبة لكل من الاتحاد للطيران و طيران إير برلين.

وعملت الاتحاد للطيران على زيادة شراكاتها للمشاركة بالرمز خلال الربع الثاني مضيفة الناقل الوطني لصربيا، وجات إيرويز، وأعلنت عن شراكة جديدة للخطوط الجوية الكندية، والخطوط الجوية لجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى شركة طيران بالافيا في بيلاروسيا، والتي سيتم العمل بها خلال الربع الثالث.

ومع هذه الإضافات أصبح لدى الاتحاد للطيران 45 شريك بالرمز وشبكة عالمية افتراضية من أكثر من 350 وجهة، الأكثر شمولاً من أي تحالف أو شركة طيران في الشرق الأوسط.

وارتفع عدد الكيلو مترات بالنسبة للمقاعد المتاحة على الاتحاد للطيران بنسبة 13٪ إلى 63,15 مليار درهم (17,2 مليار دولار)، مقارنة مع عام 2012 التي سجلت 55,81 مليار درهم ( 15,2 مليار دولار ).

وحققت الإيرادات بالنسبة لكيلو مترات الركاب التي تعكس حركة المرور ارتفاعاً قدره 13٪ إلى 48,83 مليار درهم (13,3 مليار دولار) في الربع الثاني (مقارنة مع الربع الثاني في العام 2012 والذي سجل 43,32 مليار درهم (11,8 مليار دولار).

وتحقق هذا النمو من خلال تقديم طائرتين ركاب بوينغ 300-777– طراز ثلاثة صفوف بقدرة استيعابية 328 راكباً وطراز صفين مقاعد بقدرة استيعابية 380 راكباً – وزيادة في عدد الرحلات من بينها رحلات جديدة الى أمستردام وساو باولو وبلغراد.