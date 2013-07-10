توقعات بنمو أرباح "سابك" لـ7 مليارات ريال بالربع الثاني

توقع خبراء اقتصاديون ارتفاع صافي أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" بنحو 20 بالمائة، إلى نحو 7 مليارات ريال خلال الربع الثاني من العام الحالي، رغم تباطؤ النمو الاقتصادي الذي تشهده الأسواق الناشئة في 2013.

وأشار الخبراء خلال حديثهم مع صحيفة اليوم السعودية، إلى التحسن في أرباح شركة سابك للبلاستيك المبتكرة وشركاتها التابعة الكبرى في المملكة مثل ينساب وسافكو وانخفاض الخسائر في مصانع سابك في أوروبا وشركتها التابعة في المملكة "كيان".

وقال الخبير الاقتصادي محمد العمران إنه رغم تباطؤ النمو الاقتصادي الذي تشهده الأسواق الناشئة في 2013 والذي يمثل أهم الأسواق المستهدفة لشركة سابك، وبالرغم من الهبوط المحدود لمتوسط أسعار المواد البتروكيماوية خلال الربع الثاني من هذا العام بالمقارنة مع الربع الأول، إلا أن التوقعات عموما تشير إلى تحقيق أرباح تقديرية تتراوح بين 6,7-6,9 مليار ريال.

وأوضح العمران أن الزيادة ستكون طفيفة عن أرباح الربع الأول وقفزة كبيرة بأكثر من 20 بالمائة عن أرباح الربع الثاني من العام الماضي.

وأضاف "تستند تلك التوقعات إلى عدة أمور منها تحسن أرباح سابك للبلاستيك المبتكرة وشركاتها التابعة الكبرى في المملكة مثل ينساب وسافكو وانخفاض الخسائر في مصانع سابك في أوروبا وشركتها التابعة في المملكة كيان".

من جهته، قال الخبير الاقتصادي محمد البشري إن من المتوقع أن تحقق شركة سابك صافي ربح في الربع الثاني من العام الحالي يبلغ 6235 مليون ريال (نحو ريالين للسهم) وهذا الربح سوف يمثل نسبة نمو تعادل 17.5 بالمائة مقارنة بنفس الربع من العام الماضي وتمثل انخفاضا بنسبة 4.9 بالمائة مقارنة بالربع السابق من العام الحالي.

وأضاف البشري "يعزى هذا التحسن في ربحية هذا الربع مقارنة بربحية نفس الربع من العام السابق إلى التحسن الطفيف في أسعار بعض المنتجات الكيميائية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق".

ويذكر أن صافي الربح للشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك في الربع الأول لهذا العام 2013 تراجع الى 10 بالمائة مقابل الربع المماثل من العام السابق، حيث بلغ صافي الربح في الربع الأول لهذا العام 2013 حوالي 6.56 مليار ريال، مقابل صافي ربح 7.27 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق، مقابل صافي ربح مقداره 5.83 مليار ريال للربع السابق وذلك بارتفاع بنسبة 13 بالمائة.