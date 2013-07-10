الجابر الإماراتية تطور "حد السعديات" بـ1.7 مليار درهم

منحت شركة السعديات للاستثمار والتطوير "اس دي اي سي" ومقرها أبوظبي شركة الجابر للمباني عقد تطوير مشروع فلل الواجهة البحرية "حد السعديات" في أبوظبي بقيمة 1.77 مليار درهم تنفذ من خلاله الجابر كل مراحل بناء الفلل حتى يتم تسليمها كاملة.

ويمتد مشروع تطوير فلل "حد السعديات" المقرر انتهاء العمل فيه بحلول مارس 2016 على مساحة 1.1 مليون متر مربع ويبلغ طول واجهته البحرية حوالي 7 كيلومترات داخل جزيرة السعديات.

ويصل إجمالي مساحة البناء إلى 456 ألفا و500 متر مربع ضمن عقار من الأرض تبلغ مساحته 1.5 مليون متر مربع ويتضمن 462 فيلا فاخرة ومركزين للترفيه والاستجمام إضافة إلى مشروع تطويري متكامل متعدد الاستعمال ويضم فنادق وشققا سكنية ومراكز ترفيهية.

ورحب حمد راشد النعيمي رئيس مجلس إدارة شركة السعديات للاستثمار والتطوير بمنح شركة الجابر للمباني إحدى شركات مجموعة الجابر عقد تطوير مشروع فلل حد السعديات مشيرا إلى أن المشروع استثنائي يرتقي إلى مستويات الحياة الفاخرة في الإمارات والمنطقة.

من جانبه قال عبيد خليفة جابر المري رئيس مجلس إدارة مجموعة الجابر إن تطوير مشروع فلل الواجهة البحرية "حد السعديات" هو ثالث مشروع للشركة في

جزيرة السعديات، مؤكدا التزام مجموعة الجابر بتقديم أعلى معايير الجودة والخدمة. وأضاف إن كون الجابر المقاول الرئيسي في المشروع الضخم يجعله قيمة مضافة للشركة وتأكيدا على استمرارية مهمة مجموعة الجابر في تقديم خبراتها الكبيرة للمساهمة في تطوير الإمارات والمنطقة بأكملها.

من جهته أكد محمد الجابر رئيس مجموعة الجابر نائب رئيس مجلس الإدارة أهمية المشروع حيث ستقدم شركة الجابر للمباني من خلاله أحدث أساليب البناء الحديثة مشيرا إلى أن خبرات شركة الجابر للمباني الكبيرة والتي قامت ببناء العديد من المشاريع السكنية الفخمة وحوالي 7000 فيلا في الدولة تؤهلها لتحقيق النجاح المرجو منها في تنفيذ هذا المشروع.