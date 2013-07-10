"الروح" تعود تدريجياً لشركات الصرافة في مصر

أكد مسؤولون في شركات الصرافة المصرية أن التعامل على الدولار شهد نشاطا ملحوظا في نهاية معاملات أمس، وارتفع بنحو 3 قروش بسبب بدء المستوردين استئناف نشاطهم بعد فترة من الركود بسبب الأحداث السياسية التي شهدتها مصر طوال الأسابيع الماضية.

وأوضحوا في حديثهم لصحيفة الأهرام المصرية، أن هناك تفاؤلا بالسوق ساهم في زيادة حجم التعاملات، حيث تلقت الشركات طلبات عديدة لشراء مبالغ كبيرة من الدولار.

وواصل الدولار تراجعه في السوق السوداء ليسجل في بداية تعاملات أمس 7.20 جنيه للشراء و 7.28 جنيه للبيع‏،‏ بعدما تراجعت أسعاره في السوق الرسمية بأكثر من نصف قرش ليسجل أمس 7.1960 جنيه للشراء و 7.50 جنيه للبيع‏، وذلك وسط توقعات بمزيد من الانخفاض خلال الأيام المقبلة.

وأكد مسؤولوا شركات الصرافة أن اليورو تراجع أيضا ليسجل 9 جنيهات للشراء و 9.49 جنيه للبيع، بانخفاض قدره 9 قروش عن أسعار بداية الأسبوع، موضحين أن الشركات تبيع اليورو بأسعار أقل من البنوك بنحو قرشين، وذلك لعدم وجود طلب عليه، واختفاء السوق الموازية علي اليورو.

وأوضحوا أن انتعاش البورصة أمس وبداية شهر رمضان، ساهم في زيادة المعروض من مختلف العملات لشراء احتياجات رمضان، وعودة البعض للاستثمار في البورصة انتظارا لجني أرباح في وقت قصير مع بدء المرحلة الانتقالية وإصدار الاعلان الدستوري.

أما بالنسبة للعملات العربية فقد سجل الريال السعودي 1.86 جنيه للشراء و1.95 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 24.29 جنيه للشراء و24.52 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الاماراتي 1.90 جنيه للشراء وجنيهان للبيع.