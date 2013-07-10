"نخيل" تجني أرباحاً بـ 1.2 مليار درهم في النصف الأول

سجلت شركة "نخيل" أرباحاً صافية بقيمة 2 .1 مليار درهم بمعدل نمو 57% مقارنة بنحو 767 مليون درهم للفترة نفسها من 2012، وفقا لتقرير نشرته الشركة أمس عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري 2013.

وارتفعت إيرادات "نخيل" في النصف الأول لعام 2013 بمعدل 36% لتصل إلى 23 .4 مليار درهم مقارنة ب1 .3 مليار درهم في الأشهر الستة الأولى من 2012 . وقال متحدث باسم "نخيل": "إن الأداء المالي القوي لـ"نخيل" في النصف الأول لعام 2013 يعزز استمرار دعم حكومة دبي والالتزام من قبل إدارة الشركة في تنفيذ خطة العمل بعد إعادة الهيكلة، وعلامة واضحة على حدوث انتعاش في القطاع العقاري في دبي واستمرار ثقة المستثمرين في مشاريعها التطويرية"، وفقا لصحيفة "الخليج" الإماراتية.

شكّل الربع الثاني لعام 2013 خلية من النشاط لشركة "نخيل"، مع استمرار تسليم الوحدات للعملاء والبناء المستمر لعدد متزايد من المشاريع السكنية ومشاريع التجزئة.

وتواصل شركة "نخيل" استكمال مشاريعها على المدى القريب حيث قامت بتسليم ما يقارب 6000 وحدة سكنية، بما في ذلك 1400 في النصف الأول لعام ،2013 وذلك منذ الانتهاء من إعادة الهيكلة في أغسطس/آب ،2011 مع العلم بأن معظم هذه الوحدات تقع في "نخلة جميرا"، "الفرجان"، "إنترناشنال سيتي"، و"قرية جميرا"، و"جميرا بارك"، و"جميرا هايتس". ومن بين هذه الوحدات، سوف يتم تسليم أكثر من 3000 وحدة سكنية في النصف الثاني لعام 2013.

وتواصل "نخيل" الوفاء بالتزاماتها للأطراف المعنية كافة، حيث قامت بدفع فائدة بمبلغ 206 ملايين درهم إلى المقرضين في الربع الأول من عام ،2013 وسددت أيضاً 210 ملايين درهم أرباحاً لحاملي الصكوك في الربع الثاني لعام ،2013 حيث بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة منذ إعادة الهيكلة بداية أغسطس/آب 2011 أكثر من 3 .1 مليار درهم من الفوائد على هذه القروض وأرباح الصكوك.

كما دفعت الشركة أيضاً مدفوعات نقدية بنحو 3 .11 مليار درهم إلى الدائنين التجاريين والمقاولين منذ بداية إعادة الهيكلة، ليرتفع إجمالي المدفوعات النقدية إلى 6 .12 مليار درهم خلال العامين الماضين.

وتقوم الشركة بتطوير مجموعة من المشاريع في القطاعات السكنية والترفيهية والتجزئة، إضافة إلى الضيافة . وذلك بهدف تطوير الأصول ذات الطلب العالي والمربحة.

ومن بينها "نخيل مول"، والفندق التابع له، و"ذا بوينت" في "نخلة جميرا"، ومشاريع التوسعة في "دراغون مارت" و"ابن بطوطة مول”"، والمشاريع السكنية، بما في ذلك "بالما ريزيدنس"، "بالم فيوز"، "جميرا بارك"، "جزر الجميرا"، والمراكز المجتمعية في "حدائق ديسكفري" و"جميرا بارك" . وكذلك تقوم "نخيل" حالياً بتقييم عدد من المشاريع التي من شأنها أن تضيف أهمية واستدامة إلى محفظة الشركة.

