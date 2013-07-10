30 تريليون دولار إيرادات أكبر 500 شركة في العالم

واصلت الشركات الصينية الحفاظ على زخم النمو القوي في قائمة "فورتشن" لأكبر 500 شركة عالمية لعام 2013، حيث بلغ عددها 95 شركة بزيادة 16 شركة عن العام الماضي، ولتصبح الصين ثاني أكبر دولة من حيث عدد الشركات التي شملتها القائمة بعد الولايات المتحدة.

وأوضحت مجلة "فورتشن" الأميركية أن الشركات الـ10 الأوائل في القائمة ضمت 3 شركات صينية.

وأظهرت القائمة أن إجمالي حجم إيرادات الشركات المدرجة في القائمة يبلغ 30.3 تريليون دولار، بزيادة نسبتها 2.77% عن العام الماضي، بينما انخفض إجمالي الأرباح حوالي 100 مليار دولار، ويدل ذلك على أن وضع الاقتصاد العالمي العام لا يدعو حالياً للتفاؤل.

وترى "فورتشن" أن تشكيل الشركات الصينية المدرجة في القائمة، يمثل الخلل الهيكلي الذي يعاني منه الاقتصاد الصيني، حيث جاءت غالبية الشركات من صناعات الحديد والصلب والسيارات والموارد والمواد الكيميائية والمالية بدلا من الصناعة الثالثة "الخدمات".

