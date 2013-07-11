أرباح 7 شركات سعودية مدرجة تتجاوز 10 مليارات ريال

أعلنت سبع شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية نتائجها المالية للربع الثاني من العام الحالي، إضافة إلى النصف الأول المنتهي بنهاية يونيو.

ومن بين تلك الشركات 4 مصارف هي مصرف الراجحي ومجموعة سامبا المالية وساب والعربي الوطني، سجل صافي ربحها المجمع مبلغ 5.36 مليار ريال، كان أعلاها مصرف الراجحي الذي تجاوزت أرباحه الـ 2.1 مليار ريال، وتساهم بذلك أرباحه في إجمالي الربح المجمع ليوم أمس بنسبة 40 في المائة خلال الربع، و39 في المائة للنتائج السنوية. بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وباستثناء مجموعة سامبا المالية المتراجعة أرباحه النصفية بنسبة 1.3 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، كما حافظ البنك العربي الوطني على مستويات الربح الربعية عند 717.9 مليون ريال دون أي تغير يذكر.

في حين سجلت الأرباح المجمعة لتلك الشركات خلال النصف الأول من العام الحالي 10.7 مليار ريال.

وسجلت شركتا "الرعاية الطبية" و"معادن" تراجعت على المستوى الربعي أو النصفي، حيث سجلت شركة أسمنت ينبع أعلى نسبة ربح من بين الشركات على الأرباح الربعية والستة أشهر بـ 27.1 في المائة و 44.7 في المائة على التوالي.