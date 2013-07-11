أمن الشركة أم رضا الموظف؟

لا يخفى على أحد منا في عصر التكنولوجيا ولغة المعلومات أن المعلومة هي ثروة الشركة القيمة، وأن سرعة الوصول إلى هذه المعلومة أينما كانت وسهولة استخدامها يعد من أهم التحديات التي تواجه الموظف في العمل. ومما لا شك فيه أن توفير الشركة لتطبيقات تسمح لموظفيها بالوصول إلى معلوماتها بسلاسة وفي الوقت المناسب سيعزز من إنتاجية الموظف ويحسن مستوى الرضى الوظيفي.

ولكن الدراسة التي أجرتها "إم وير" الشركة الرائدة عالميا في مجال المحاكاة الافتراضية أشارت إلى أن نسبة 64% من الأوربيين الذين يعملون أعمالا مكتبية يعتقدون بأن الشركة التي يعملون بها لا توفر لهم أدوات وتطبيقات تسهل لهم الوصول إلى معلومات الشركة متى أرادوا، وبالتالي فإن رضاهم عن الشركة يقل تدريجيا، حيث إن واحدا من كل ثلاثة موظفين يتركون عملهم لعدم السماح لهم باستخدام الأجهزة المحمولة الخاصة بهم لمصلحة العمل.

بالمقابل، لو نظرنا من وجهة نظر الشركة لوجدنا أن السبب الرئيس في عدم توفير الكثير من هذه التطبيقات يعود إلى مدى حساسية المعلومات التي تملكها الشركة، والنتائج شبه الكارثية التي يمكن أن تترتب نتيجة تسرب هذه المعلومات خارج نطاق الشركة وكشف أسرار العمل. فأمن المعلومات هو صمام الأمان لأي مؤسسة ولا يجب اختراقه.

والسؤال المطروح هنا: هل تمنع الشركة موظفيها من الاحتفاظ بمعلوماتها في متناول اليد داخل أجهزتهم المحمولة، أم تترك لهم الحبل على الغارب لاستخدام معلوماتها دون رقابة بغية تسهيل عملهم وكسب ودهم؟ مع العلم أن المعلومات المخزنة في أجهزة الموظفين المحمولة قد تكون ذات طابع حساس وضياعها او تسريبها يعني تكبد الشركة أضرارا جمة قد تؤثر على وجودها واستمرارها، وهذا ما يظنه 65% من الموظفين.

ولكي تخرج الشركات من هذا المأزق وتتجنب الوقوع في هوة التفضيل بين رضا موظفيها وأمن معلوماتها فعليها الموازنة بين إعطاء تسهيلات لموظفيها لاستخدام معلومات محددة ولفترة مقيدة، وبين الرقابة من قبل المدير المباشر وقسم تكنولوجيا المعلومات على خروج هذه المعلومات وعودتها إلى بنك معلومات الشركة في الوقت المحدد بعد انتهاء المهمة المطلوبة، علما بأن هذه الرقابة ليست بالأمر السهل، فالأمر لا يكلف إلا كبسة زر وتكون أهم معلومات الشركة في جوال طرف منافس على طبق من فضة.