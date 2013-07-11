شركة "أبل" تحتفل بالذكرى الخامسة لـ"متجر التطبيقات"

تحتفل شركة أبل Apple"" اليوم بالذكرى الخامسة لمتجر التطبيقات الخاص بها الـ App Store والذي يعرض اليوم للمستخدم أكثر من 900 ألف تطبيق، ابتداءً من 500 تطبيق فقط قبل 5 سنوات.

وتفاجأ بعض روادِ متجر تطبيقات الـ App store الأسبوع الماضي بعرض العديد من التطبيقاتِ الأكثر شهرة، بلا مقابل بعد أن كان سعر البعض منها حوالي 10 دولارات.

وتناولت مواقع إلكترونية وتكنولوجية خبر عرض أبل تطبيقات بالمجان احتفالاً بالذكرى الخامسة لإطلاق الـ App Store

ويدر هذا المتجر عائدات للشركة تتجاوز 5 ملايين دولار يومياً.

كما لعب دوراً مهماً في حياة رواد الأعمال والشركات الصغيرة كشركة رافيو Ravio التي أطلقت لعبة الـ Angry birdsوالانستغرام وShazam التطبيق الموسيقي الذي يسجل 70 مليون زيارة يومياً .

وساهم هذا المتجر بعوائد تجاوزت 10 مليارات دولار لمطوري الـ900 ألف تطبيق المعروضة من خلاله.

وخلال 4 أيام من إطلاق المتجر قبل 5 سنوات تم تسجيل 10 ملايين تحميل وكانت لعبةSuper Monkey Ball من أكثر التطبيقات المحملة.

في الشهر الأول من 2009 تم تسجيل 500 مليون تحميل، وكان تطبيق "الفيسبوك" الأكثر رواجاً بـ5 ملايين تحميل، كما سجل المتجر وجود أكثر من 15 ألف تطبيق.

وتم تحقيق المليار تحميل الأول في شهر أبريل 2009 مدعوماً بتطبيق لعبة السباق Real Racing، وبنفس السنة تم تسجيل ملياري تحميل.

وفي منتصف 2010 تم تسجيل 5 مليارات تحميل، حيث تم إطلاق كل من لعبة الـ Angry Birdsوتطبيق تصنيف الأفلام الـ Ne Flix وتطبيق الـ time magazine وكذلك إطلاق جهاز الآيباد.

وبنهاية السنة ذاتها، تم إطلاق تطبيق مشاركة الصور Instigram ونسخة جديدة من لعبة Angry Birds مما كان له الأثر بتحقيق 10 مليارات تحميل في يناير 2011 .

كان لكل من إطلاق "الآيباد والآيفون أس4" وأكثر من 500 ألف تطبيق خلال 2011 الأثر في تسجيل أكثر من مليار تحميل في الشهر الواحد، مما أدى إلى وصول عدد التطبيقات المحملة إلى 25 مليار بالربع الأول من 2012. وبنهاية ذات العام تم إطلاق the new Ipad وIpad mini مما ضاعف هذا الرقم إلى 50 مليار تحميل خلال أقل من عام وتطوير عائدات بـ10 مليارات دولار لمطوري الـ900 ألف تطبيق .

