سهم بوينغ يهبط 7% بعد حريق بطائرة 787 في مطار هيثرو

هبط سهم شركة بوينغ الأميركية لصناعة الطائرات حوالي 7% يوم الجمعة بعد أن شب حريق بطائرة 787 دريملاينر في مطار هيثرو بلندن. وهذا أكبر انخفاض في يوم واحد لسهم بوينغ منذ أغسطس 2011.

وتراجع السهم إلى 98.99 دولار عقب أنباء الحريق الذي شب في طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية قبل أن يتعافى إلى 102.98 دولار بحلول الساعة 1720 بتوقيت غرينتش.

وقالت هيئة الطيران المدني الهندية، اليوم السبت، إنها تراقب عن كثب التطورات بعد نشوب حريق في طائرة بوينغ 787 دريملاينر في مطار هيثرو بلندن، وإنها تنتظر الوقوف على سبب الحادث قبل اتخاذ أي إجراء.

وقال أرون ميشرا، مدير عام هيئة الطيران المدني الهندية "لم يتوصلوا بعد إلى السبب. إننا نحاول معرفة السبب، وبعدها سنتخذ الإجراءات". وأضاف "إننا نراقب التطورات عن كثب".

ولدى شركة الخطوط الجوية الهندية (إير إنديا) سبع طائرات من طراز "دريملاينر".

وكانت طائرة من طراز دريملاينر تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية قد نشب بها حريق في مطار هيثرو بلندن، مما أدى إلى إجراء تحقيق بعد 11 أسبوعاً فقط من قيام الهيئات المشرفة على الطيران بإنهاء وقف طيران هذا النوع من الطائرات في أنحاء العالم.