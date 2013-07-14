"الكويتية" تخطط لرفع رأسمالها بأكثر من 250 مليون دينار

كشفت مصادر مطلعة أن مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية تعكف على إعداد خطة عمل جديدة بمثابة الخطة المستقبلية للشركة بعد استكمال اجراءات التأسيس والإشهار في وزارة التجارة، والتي يتم على ضوئها تحديد التوجه الجديد لرفع رأسمال "الكويتية"، بما يتجاوز المبلغ الحالي والمقدر بـ250 مليون دينار متى ما وجدت اللجنة الفنية المكلفة عدم إيفاء المبلغ الحالي بتغطية احتياجات الشركة, لاسيما الوفاء بسداد الدفعات الأولى من أسطول الطائرات الـ25، وهي الصفقة المبرم بموجبها مذكرة تفاهم مع أيرباص بقيمة 850 مليون دينار.

وقالت المصادر لصحيفة السياسة الكويتية إن الزيادة المطلوبة تحددها لجنة من الفنيين والخبراء، يعملون حاليا على إعداد الدراسات اللازمة في حال اعتمدت الحكومة حساباتها الختامية المجمدة منذ العام 2004 وتغطية خسائرها المحققة التي بلغت نحو 440 مليون دينار, متوقعة التزام مجلس الإدارة بتنفيذ ما تقره اللجنة الفنية في كل الأحوال وعرضه على الجهات المعنية للموافقة عليه، لاسيما بعد حرص رئيس الوزراء على ضرورة تلبية كافة متطلبات "الكويتية" مع كلفة الجهات والوزارات المعنية.

واستبعدت المصادر أن تصل نسبة الزيادة المطلوبة إلى مستوى 900 مليون دينار، مضيفة أنها ربما تكون أقل من هذا المبلغ في الحدود الوسطى بين رأس المال الحالي وهذا المبلغ, لافتة إلى أن الضمان الحكومي وحده لا يكفي فهو فقط لخفض الفائدة أو لطمأنة البنوك.

وبشأن إشراك صانع الطيران الأميركي "بيونغ" بجانب أيرباص ضمن تحديث الأسطول أوضحت المصادر أن بيونغ الأميركية تحاول الدخول عبر وسطاء سياسيين لدعم "الكويتية" في محاولة للمنافسة مع أيرباص، مؤكدة أن "الكويتية" تسير في تنفيذ اتفاقها مع أيرباص, وأن المفاضلة بين المصنعين يحكمها السعر.