هيرمس: أسعار اليوريا لن تخدم أرباح "سافكو" خلال 2013

توقع مدير في قطاع الأبحاث للمجموعة المالية "هيرمس" أحمد شمس الدين أن تتأثر إيرادات شركة "سافكو" السعودية بهبوط أسعار اليوريا في النصف الثاني من العام الجاري.

وأضاف شمس الدين في اتصال هاتفي مع قناة "العربية" أن أرباح الشركة في الربع الثاني من العام الجاري جاءت متماشية تقريباً وفقاً لما كنا نتوقعه، وأنها جاءت فقط بأقل بنحو 4% من توقعات المجموعة المالية هيرمس.

وكانت أرباح شركة "سافكو" السعودية للأسمدة قد هبطت بنحو 12%، خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلى 693 مليون ريال.

وتوقع شمس الدين أن تسهم زيادة واردات الصين من اليوريا في خفض الأسعار بما لا يخدم الأسعار التي تبيع بها شركة سافكو، وقال "سعر اليوريا حالياً عند 320 دولاراً، وأعتقد أنه لن ينخفض لما دون الـ300 دولاراً، إلا أنه في الحالتين لن يخدم شركة سافكو والأسعار المرتفعة التي كانت تبيع بها في أوقات سابقة".

وجاءت هذه النتائج أقل من توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون أن تبلغ أرباح الشركة 788 مليون ريال.

كما هبطت أرباح "سافكو" بنحو 26%، مقارنة بالربع السابق، إلا أنها ارتفعت أكثر من 3%، مقارنة مع النصف المقابل، إلى 1.625 مليون ريال.

وأرجعت "سافكو" تراجع أرباحها الفصلية إلى انخفاض أسعار اليوريا.