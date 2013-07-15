"دبي للاستثمار" تعتزم إصدار صكوك بـ1.1 مليار درهم

قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي خالد بن كلبان لشركة "دبي للاستثمار"، إن الشركة ستبدأ الشهر المقبل أغسطس إصدار صكوك بقيمة 1.1 مليار درهم لمدة 5 سنوات وبمعدل ربح أقل من 5%.

وأفاد بن كلبان أن الشركة تلقت بعض العروض من الجهات المعنية بإصدار الصكوك وذلك بعد صدور تصنيف وكالة "ستاندرز آند بورز" لـ"تطوير مجمع دبي للاستثمار" الذي صنفها عند الفئة "بي بي" مع نظرة مستقبلية مستقر، بحسب "الخليج" الإماراتية.

وأوضح أن الشركة ستوجه قيمة الصكوك المتوقع إصدارها الشهر المقبل لسداد التزامات مالية بقيمة 600 مليون درهم ما سيسهم في خفض الفوائد التي تدفعها دبي للاستثمار حالياً على هذ الالتزامات والتي تصل إلى 200 مليون درهم، بينما ستخصص المبالغ المتبقية للتوسعات ولاقتناص الفرص الاستثمارية الممكنة والاستحواذات.

وأشار بن كلبان إلى أن الشركة باشرت بدراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع عقاري جديد ضمن "مجمع دبي للاستثمار" يتنوع بين المرافق السكنية والتجارية، ومن المتوقع الكشف عنه قبل نهاية العام الجاري.

وتوقع بن كلبان التوصل إلى اتفاق للتخارج من إحدى الشركات التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 180 مليون دولار (نحو 660 مليون درهم) خلال الربع الثالث من العام الجاري ،2013 حيث يجري العمل في الوقت الراهن على إنجاز الاتفاقيات التي تحكم الشركاء لإنجاح عملية التخارج.