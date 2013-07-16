موبايلي تتوقع ارتفاع إيرادات البيانات لـ50% في 5 سنوات

توقع الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة موبايلي، ثامر الحوسني، في اتصال هاتفي مع قناة "العربية" أن ترتقع مساهمة قطاع البيانات في إيرادات الشركة إلى 50% خلال السنوات الخمس القادمة.

وقال الحوسني إن إيرادات قطاع الأعمال لشركة موبايلي تمثل 10% من إجمالي الإيرادات.

وأكد الحوسني حدوث تحسن كبير في الكفاءة التشغيلية للشركة.

وأضاف أن السبب الرئيسي في نمو الأرباح زيادة إيرادات البيانات بنسبة 28%، من إجمالي الإيرادات بعد أن كانت 25% العام الماضي.

وقال إن الشركة حققت نمواً بنحو 20% في قطاع الأعمال، حيث تم توقيع عقد مؤخراً مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

ولفت إلى قوة نتائج الشركة، حيث وصل هامش الربح قبل خصم الأهلاك والزكاة إلى 39%، منقارنة مع 36% العام الماضي.

وكانت شركة موبايلي قد أعلنت عن نمو أرباحها الفصلية بحوالي 13%، خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلى نحو 1.611 مليار ريال، لتفوق التوقعات التي كانت عند حوالي 1.560 مليار ريال.

وأشارت الشركة في بيان لها إلى أن نمو الأرباح جاء نتيجة ارتفاع إيرادات قطاع الأعمال، وارتفاع إيرادات البيانات.

وخلال النصف الأول من العام ارتفعت أرباح موبايلي بنحو 12% إلى 2.95 مليار ريال.