"زين" تقلص خسائرها الفصلية إلى 370 مليون ريال

قلصت شركة زين السعودية خسائرها في الربع الثاني إلى 370 مليون ريال، مقابل خسائر بـ394 مليون ريال كانت قد تكبدتها في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وكان المحللون توقعوا لنتائج الشركة خسائر بحوالي 350 مليون ريال، ما يعني أنها جاءت أسوأ من التوقعات.

وقالت الشركة إن تقليص الخسائر جاء بدفع من زيادة عدد المشتركين، التي رفعت الإيرادات بنحو 9% إلى 1.7 مليار ريال، إلى جانب انخفاض التكاليف التمويلية بـ21%، إلى 174 مليون ريال خلال هذا الربع.

وخلال النصف الأول من العام، تقلصت خسائر زين السعودية إلى 768 مليون ريال، مقابل خسائر 814 مليون ريال كانت تكبدتها في الفترة المقابلة من العام الماضي.