تصحيح أوضاع العمال بالسعودية يقفز بأرباح "سابتكو" 113%

قال الرئيس التنفيذي لشركة النقل الجماعي السعودية "سابتكو" خالد بن عبدالله الحقيل إن تأثيرات الفترات الموسمية على عائدات الشركة وتصحيح أوضاع العمالة في السعودية قادت إلى قفزة كبيرة في أرباح الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وأضاف الحقيل في اتصال هاتفي مع قناة "العربية" إن عملية حركة تصحيح العمالة وأوضاعها عن طريق انتقال العمالة بين مدن المملكة زادت حركة الإركاب بنسبة 30%، ما انعكس على أرباح الشركة.

وأكد الحقيل أن تمديد فترة تصحيح العمالة سيرفع حجم الإركاب خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وكانت الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" قد أعلنت اليوم عن ارتفاع أرباحها الفصلية بأكثر من 110%، إلى حوالي 36.2 مليون ريال، مقارنة بنحو 17 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأشارت الشركة إلى أن نمو الأرباح جاء نتيجة زيادة إيرادات التشغيل ومعدلات الإركاب.

كما قفزت أرباح سابتكو في النصف الأول من العام الجاري بحوالي 137%، مفارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل حوالي 56.3 مليون ريال، مقارنة بنحو 23.7 مليون ريال.