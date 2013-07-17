بدء تدشين مبنى "الإمارات للشحن " بمطار آل مكتوم الدولي

بدأت الأعمال الإنشائية لإقامة مبنى جديد لـ"الإمارات للشحن الجوي" مع مرافقه المساندة في مطار دبي ورلد سنترال آل مكتوم الدولي.

ومن المقرر أن يصبح هذا المبنى المتطور، عند اكتماله في مايو/أيار 2014 مركزاً لعمليات ذراع الشحن التابعة لطيران الإمارات.

وتشمل المرافق المساندة لمبنى الشحن الجديد عدداً من المرافق والبنى التحتية، بما في ذلك 46 رصيفاً للشاحنات و80 موقفاً، و12 موقف طائرات أمام المبنى مباشرة.

وكانت شركة أمانة للمباني الحديدية قد فازت بالعقد، وباشرت أخيراً وضع أسس مبنى الشحن، حيث من المتوقع إتمام المرحلة الأولى في ديسمبر/كانون الأول 2013. وسوف يجرى بعدئذ تركيب أنظمة وتجهيزات المناولة، ليصار إلى تسليم القسم الأول من المبنى إلى الإمارات للشحن الجوي مع مطلع أبريل/نيسان المقبل، على أن يصبح جاهزاً للعمل في منتصف سبتمبر/أيلول 2014.

وتشغل "الإمارات للشحن الجوي" حالياً أسطولاً مكوناً من 10 طائرات شحن، ثمان منها طراز بوينغ 777F واثنتان بوينغ 747-400ERF.

ومن المقرر أن تنتقل عمليات هذا الأسطول إلى مطار آل مكتوم الدولي. وسوف يتم إطلاق خدمة شاحنات لربط المطارين وتبادل الشحنات خاصة تلك التي تنقل على رحلات طيران الإمارات للركاب.

وقال نبيل سلطان، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن: "يشكل نقل عمليات أسطول الشحن الخطوة المقبلة ضمن برنامجنا الشامل للنمو والتوسع، حيث سنحصل على مرفق حديث ومتطور يزيد من قدراتنا ويتيح لنا تحقيق أهدافنا على المدى البعيد".

وأضاف بقوله: "سنستمر في عملياتنا كالمعتاد مع استمرار أعمال إنشاء وتجهيز المبنى الجديد، كما أننا نعمل بالتعاون والتنسيق التأمين مع "مطارات دبي" لضمان انتقال سلس لعملياتنا، ولن يشمل ذلك بالطبع نقل عمليات الشحن التي تتم على أسطول طائرات طيران الإمارات للركاب التي تعمل عبر مطار دبي الدولي".

وسوف يكون المبنى في البداية قادراً على مناولة 700 ألف طن من الشحنات سنوياً، مع إمكانية التوسع مستقبلاً. كما سيوفر لـ "الإمارات للشحن الجوي" مساحة أوسع لمناولة الشحنات سريعة العطب، مع مستودع خاص بالأدوية والمستحضرات الصيدلانية، ما سيتيح لها توسيع منتجات وخدمات الشحنات المبردة.