128 % نمو أرباح المجموعة السعودية للاستثمار

نمت الأرباح الصافية للمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي بنحو 128%، خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ 230 مليون ريال.

وقالت الشركة إن نمو أرباحها يعود لسببين أولهما تحسن عام في مستوى الأسعار وزيادة كمية الإنتاج المباعة، والسبب الثاني عدم تحمل المجموعة لأي خسائر ناتجة عن شركة بتروكيم التي تمتلك فيها حصة 50%.

وبنهاية النصف الأول من هذا العام تراجعت الأرباح بنحو 4%، بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي إلى 290 مليون ريال.

وعزت الشركة هذا التراجع إلى أعمال الصيانة الدورية لمشروعي الشركة شيفرون فيليبس السعودية والجبيل شيفرون فيليبس خلال الربع الأول.