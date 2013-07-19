أرامكو تزود "القطرية" بالوقود أسوة بنظيرتها "السعودية"

تضع الخطوط الجوية القطرية "اللمسات الأخيرة" للعمل كناقل جوي في المطارات السعودية، بعد أن أنهت غالبية إجراءات الحصول على التراخيص النهائية للتشغيل، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وحصلت "القطرية" على موافقة مبدئية من شركة ''أرامكو السعودية''، على شراء الوقود منها بنفس السعر الذي تحصل عليه الخطوط الجوية العربية السعودية.

وذكر مصدر مسؤول من داخل الخطوط القطرية أن الموافقة المبدئية من ''أرامكو'' على توفير الوقود بأسعار مخفضة أسوة بالناقل الوطني الرسمي، ستمثل دعما كبيرا لعمل الشركة في السوق السعودية، وتعزيزا لعوامل نجاح تجربة تحرير المجال الجوي السعودي والنهوض بصناعة الطيران.

وبشأن بدء تشغيل الرحلات الداخلية لـ''الخطوط القطرية''، قال المصدر "نتوقع أن تكون مع بداية العام المقبل''، مشيرا إلى أن الاتصالات ما زالت قائمة بين الشركة والهيئة العامة للطيران المدني لدراسة متطلباتها، وفي مقدمتها نقاط التشغيل على خريطة المدن السعودية، والرحلات الدولية، إضافة إلى عدد الطائرات والطاقم، ونوعية المدرجات والطائرات.

وحول أسعار التذاكر الداخلية، وهل ستبقى في مستويات الأسعار الحالية المعمولة بها من قبل الناقل الوطني، أشار المسؤول إلى أن تحديد أسعار التذاكر للرحلات الداخلية بين المدن السعودية يخضع لتنظيمات الهيئة العامة للطيران المدني.

وكان إشفاق أحمد جلال، المدير الإقليمي لـ"القطرية" في السعودية، أوضح أن هناك 65 رحلة دولية أسبوعيا تنطلق من مدن ومناطق السعودية تتصدر هذه الرحلات الشرقية بعدد 21 رحلة وبمعدل أربع رحلات يوميا من مطار الدمام والبقية من الرياض وجدة والمدينة والقصيم.

وبين جلال أن السوق السعودية مستهدفة من جميع شركات الطيران العربية والعالمية، وذلك نظرا لكثرة عدد السكان والمطارات وقلة الرحلات الداخلية، إضافة إلى بعض المميزات الأخرى التي تشجع الشركات على الدخول إلى السوق السعودية.

وأشار إلى أنه في حال تم البدء في عمل ''القطرية'' كناقل سعودي، بين المدن السعودية ستخلق مع شركات الطيران الداخلية العاملة في السوق المحلية منافسة كبيرة ستنعكس في الأسعار والخدمة المقدمة للمسافرين.

