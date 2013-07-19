هيئة الاتصالات السعودية تبحث عن بديل لـ"واتساب"

ذكرت مصادر مطلعة أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية تبحث عن "بدائل" تقنية تغني عن برنامج "واتساب"، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية".

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية قد نفت عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ما تردد عن عزمها اتخاذ قرار بحجب تطبيقي "واتساب" و"سكايب"، مؤكدة أنه لا صحة لهذه الأخبار، دون أن تذكر تفاصيل أكثر عن الموضوع.

بيد أن المصادر أشارت إلى أن الهيئة قد تكون أجلت موضوع الحجب "مؤقتاً" لحين إيجاد البديل عن التطبيقين، وبالأخص "واتساب".

يذكر أن مسألة "الحجب" شغلت بال الشارع السعودي منذ شهور، خصوصاً في ظل تمسك الشركة الأميركية الصانعة لبرنامج ''واتساب'' برفضها الشروط والمتطلبات التنظيمية التي طلبتها هيئة الاتصالات في السعودية.

ومن المعلوم أن مشغلي خدمات الاتصالات في السعودية سبق أن خاطبوا شركة ''بلاك بيري'' قبل عامين لعدم استيفائها المتطلبات التنظيمية، وفق أنظمة الهيئة وشروط التراخيص الصادرة لمقدمي الخدمة لتستكمل، ''بلاك بيري'' جزءاً من المتطلبات التنظيمية، الأمر الذي سمح لها باستمرار تقديم الخدمة حتى تمكنت من إنهائها بصورة كاملة بعد أكثر من شهرين من المخاطبات.