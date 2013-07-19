"بوينغ" تسلم 23 طائرة لشركات الطيران في الشرق الأوسط

قامت شركة "بوينغ" العالمية لصناعة الطائرات بتسليم شركات الطيران في منطقة "الشرق الأوسط" 23 طائرة جديدة في الفترة من يناير وحتى يونيو 2013، بلغت حصة السوق الإماراتية نحو 65%، بمعدل 15 طائرة، وفقاً لصحيفة الإمارات اليوم.

وقال نائب رئيس شركة بوينغ إنترناشونال، رئيس بوينغ الشرق الأوسط، جيفري جونسون، إن الشركة سلمت حتى يونيو الماضي 6 طائرات "بوينغ777" لكل من طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، فضلاً عن طائرتين لشركة فلاي دبي، وطائرة واحدة لشركة دبي لصناعات الطيران.

وذكر أن شركات الطيران العاملة في المنطقة تمتلك طلبيات لشراء طائرات (بوينغ) تصل إلى 299 طائرة، منها 132 لشركات إماراتية، إذ تمتلك (طيران الإمارات)، 63 طائرة تحت الطلب من طراز (777)، إلى جانب 43 طائرة لشركة (الاتحاد للطيران)، منها 41 طائرة طراز (787 دريملاينر) وطائرتان (777)، فضلاً عن 21 طائرة لشركة (فلاي دبي) جميعها من طراز (737)، وخمس طائرات من طراز (بيونغ 777) لشركة دبي لصناعات الطيران.

وأوضح جونسون أن قطاع النقل الجوي في المنطقة لا يزال يشهد معدلات نمو عالية وملحوظة خلال السنوات الأخيرة، لافتاً إلى أن المنطقة، والسوق الإماراتية خصوصاً، تعد اليوم أحد أهم الأسواق بالنسبة للشركة في ظل الاستثمارات الكبيرة في قطاع توسعة المطارات والاتجاه إلى طلب المزيد من الطائرات.

وأشار إلى أن عملية التصميم النهائي للطائرة الجديدة من طراز (777 إكس)، التي ستكون ذات سعة أكبر وتستهلك كميات أقل من الوقود، تسير وفق الخطط التي وضعتها الشركة.

