3.2 مليار دولار أرباح "جوجل" بالربع الثاني لـ2013

كشفت شركة "جوجل" عن نمو أرباحها وإيراداتها خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث بلغ صافي أرباح الشركة نحو 3.2 مليار دولار.

وبلغت نسبة زيادة صافي أرباح شركة خدمات الإنترنت الأميركية نحو 17% مقارنة بنفس الفترة من عام 2012، وذلك بالرغم من عدم تحقيق الشركة للإيرادات المتوقعة.

وحققت "جوجل" إيرادات قدرها 14.1 مليار دولار في الربع الثاني من 2013، وهي الإيرادات التي جاءت أقل من توقعات السوق على الرغم من زيادة نسبة الإيرادات مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.

وهبط سهم الشركة الأميركية في تعاملات البورصة الخميس بنسبة 5.6% بسبب تحقيق إيرادات أقل من توقعات السوق، إلا أن "لاري بيدج" الرئيس التنفيذي للشركة عبر عن سعادته بما حققته الشركة خلال تلك الفترة.

وقال بيدج تعليقاً على نتائج الربع الثاني لعام 2013 المالية، "حققنا ربعا رائعا بشكل عام، وذلك بفضل الفرص العظيمة التي خلقت لنا من الانتقال إلى شاشات متعددة"، وذلك في إشارة إلى وضع الشركة في أسواق الأجهزة النقالة سواء الحواسب المحمولة أو اللوحية أو الهواتف الذكية.

وكانت أكبر الخسائر في القطاعات التي تملكها "جوجل" قادمة من شركة "موتورولا موبيليتي" للهواتف النقالة التي خسرت نحو 342 مليون دولار أميركي في الربع الثاني من عام 2013.

وزادت خسائر "موتورولا موبيليتي" بنحو 143 مليون دولار منذ الربع الثاني للعام الماضي، حيث حققت خسائر قدرها 199 مليون دولار في ذلك الحين.

الجدير بالذكر أن "جوجل" سجلت زيادة في النفقات في عدة قطاعات خاصة قطاع الإعلانات، كما زادت إنفاق الشركة الأميركية على التطوير.

