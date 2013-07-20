تراجع إفلاس الشركات الكورية إلى أدنى مستوى خلال يونيو

تراجعت حالات إفلاس الشركات في كوريا الجنوبية إلى مستوى قياسي خلال شهر يونيو الماضي، مدعوماً بدخول الاقتصاد المحلي ببطء مسار الانتعاش المعتدل.

وقال البنك المركزي الكوري أمس، إن عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها بلغ 58 شركة الشهر الماضي مقابل 73 شركة في مايو.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية نقلا عن البنك، إن بيانات شهر يونيو تمثل أدنى قراءة منذ يناير عام 1990، عندما بدأ بنك كوريا تجميع البيانات.

وجاءت ثاني أدنى قراءة في مارس الماضي، عندما وصل عدد حالات الإفلاس إلى 69 حالة، وفي المقابل بلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها حديثا 6065 شركة في يونيو الماضي بانخفاض قدره 423 شركة عن شهر مايو.

ورفع البنك المركزي الكوري توقعاته للنمو الاقتصادي خلال العام الحالي إلى 2,8% من 2,6% في توقعات سابقة، نظرا لتحسن في الاقتصاد المحلي، مدعوماً بإجراءات مالية تحفيزية، كما رفع البنك معدل النمو المتوقع للعام المقبل إلى 4% من 3,8% في تقدير سابق في أبريل الماضي.