50 مليار عملية تنزيل من متجر "جوجل بلاي"

أعلنت شركة "جوجل" عن وصول عدد مرات التنزيل من متجر التطبيقات التابع لها "جوجل بلاي" إلى 50 مليارا، وذلك بحسب ما قاله المدير التنفيذي للشركة لاري بيج خلال مناسبة الإعلان عن أرباحها للربع الثاني من العام الجاري 2013.

يُذكر أن الشركة كانت قد أعلنت خلال مؤتمر المطورين Google I/O 2013 الذي عقد في شهر مايو/أيار الماضي عن بلوغ عدد مرات التنزيل من المتجر إلى 48 مليارا، وهي الفترة ذاتها التي أعلنت فيها منافستها "آبل" عن وصول عدد مرات التنزيل من متجر التطبيقات التابع لها إلى 50 مليارا.

وأعلن بيج إلى أن المال الذي أنفق على مطوري التطبيقات خلال النصف الأول من العام الجاري 2013 فاق الكمية التي تم إنفاقها خلال السنوات الماضية مجتمعة، وذلك بهدف تعزيز نمو متجر "جوجل بلاي".

تجدر الإشارة إلى أن بيج قد أعلن خلال الحدث نفسه عن اقتراب "أندرويد" من الوصول إلى 1 مليار جهاز مفعّل حتى الآن. حيث أشار بيج في تصريحاته أيضًا إلى أن "أندرويد" وصل إلى ما يقرب من 1.5 مليون جهاز يتم تفعيله يوميًا، وهذا يعني، بحسب المحللين، أن إجمالي عدد الأجهزة التي تعمل بنظام "أندرويد" ينمو بمعدل سريع وفي ازدياد.