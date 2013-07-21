نمو أرباح "جنرال إلكتريك" بـ1% لتصل إلى 3 مليارات دولار

ارتفعت أرباح شركة جنرال إلكتريك الأميركية خلال الربع الثاني بنسبة 1% لتصل إلى 3.1 مليار دولار رغم تراجع مبيعاتها.

وبحسب البيانات المالية التي أعلنتها الشركة أمس، ساهمت مبيعات الشركة من محركات الطائرات في نمو أرباحها، إلى جانب خفض النفقات، ونمو مبيعاتها في الولايات المتحدة والأسواق الصاعدة.

وقال جيف إيميلت، الرئيس التنفيذي للشركة، إن آفاق السوق الأوروبية تبدو مستقرة لكنها ما زالت ضعيفة، متوقعاً استمرار النمو خلال النصف الثاني من العام الحالي. وتراجعت مبيعات جنرال إلكتريك خلال الربع الثاني بنسبة 4% إلى 35.1 مليار دولار، وانخفضت أرباح التشغيل بنسبة 8% إلى 3.7 مليار دولار.

وسجلت الشركة نمواً في ستة من سبعة قطاعات صناعية لديها، وزادت إيرادات قطاعي الطيران والنفط والغاز بنسبة 9% في حين تراجعت إيرادات قطاع الخدمات المالية جي.إي كابيتال بنسبة 3%.

يأتي ذلك فيما تقلص جنرال إلكتريك نشاطها في مجال الخدمات المالية مع التركيز على أنشطتها الصناعية.