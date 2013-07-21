استحواذات واندماجات سعودية بـ15.6 مليار ريال في 6 أشهر

كشفت دراسة عن نشاط ملحوظ لسوق الاستحواذات والاندماجات في السوق السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري، ببلوغه 15.59 مليار ريال (4.16 مليار دولار)، عبر 22 صفقة.

وذكرت الدراسة التي أعدتها صحيفة الاقتصادية السعودية، أن سوق الاستحواذات والاندماجات في السعودية ارتفعت بنسبة 21 في المئة في النصف الأول من 2013، عن مستوياتها خلال عام 2012 كاملا حينما بلغت 12.4 مليار ريال.

وقاد قطاع الزراعة والصناعات الغذائية عمليات الاستحواذ من حيث العدد بست صفقات، قيمتها 1.7 مليار ريال، تلاه قطاع الإسمنت بثلاث صفقات لم يعلن عن قيمتها.

بينما تصدر قطاع الصناعات والبتروكيماويات من حيث قيمة الصفقات بـ 8.1 مليار ريال بصفقة اندماج واحدة تم الاتفاق المبدئي عليها مؤخرا بين شركتي الصحراء للبتروكيماويات وسبكيم العالمية السعوديتين.

وحل ثانيا من حيث القيمة في 2013، صفقة شركة البحري عبر استحواذها على شركة فيلا البحرية العالمية التابعة لأرامكو السعودية بنسبة 100 في المئة بقيمة 4.88 مليار ريال، لتكتمل الصفقة مطلع فبراير الماضي بعد الحصول على موافقة مجلس حماية المنافسة على دمج أسطولي الشركتين. كان قد تم توقيع الاتفاق على الاستحواذ خلال 2012.

وجاءت صفقة شركة عبدالقادر المهيدب وأولاده مع مجموعة صافولا في الترتيب الثالث بقيمة 357 مليون ريال، تبيع "صافولا" بموجبها أسهمها في كل من شركة صافولا للأغذية المحدودة والبالغة 10 في المئة، وشركة العزيزية بنده المتحدة (بطريقة مباشرة وغير مباشرة) والبالغة 18.6 في المئة.

وتم الإعلان عن قيمة 11 صفقة فقط من إجمالي 22 عملية استحواذ واندماج في 2013، فيما لم يُعلن عن الـ11 صفقة الباقية.

أما عام 2012، فكانت أكبر عملية استحواذ من شركة كوكاكولا بشراء 50 في المئة من شركة العوجان القابضة بقيمة 3.7 مليار ريال، تلاها زيادة مجموعة زين الكويتية ملكيتها في شركة زين السعودية من 25 في المئة إلى 37 في المئة بقيمة 2.8 مليار ريال بعد رفع رأسمال الشركة من ستة مليارات ريال إلى 10.8 مليار ريال، وتقسمت القيمة بين رسملة قرض بقيمة 400 مليون دولار، إضافة إلى المساهمة في اكتتاب زيادة رأس المال بقيمة 347 مليون دولار.

وجاءت مجموعة صافولا ثالثا من حيث قيمة الصفقات في العام الماضي، بعد أن رفعت حصتها في رأسمال شركة المراعي بنسبة 6.6 في المئة من 29.95 في المئة إلى 36.52 في المئة، بقيمة تقارب ملياري ريال.