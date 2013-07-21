"السلام للطائرات" السعودية تصنع قطع غيار "F15" المقاتلة

نجحت شركة "السلام للطائرات"، العاملة تحت مظلة وزارة الدفاع السعودية، في تصنيع أول قطعة يتم تركيبها على طائرات F15 التي تمتلكها القوات الجوية، وتنتجها شركة "بوينغ" الأميركية.

يأتي ذلك في إطار مشروع مشترك لتطوير طائرات القوات الجوية الملكية السعودية من هذا الطراز.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لبرامج المساندة الفنية في شركة السلام للطائرات سلطان الثبيتي في اتصال هاتفي مع قناة "العربية" إن هذه الخطوة تنقل الشركة من مرحلة الصيانة إلى مرحلتي التصنيع والتجميع.

وأضاف الثبيتي أن المجهود الذي بذل في هذه المرحلة يعتبر جباراً، وأنه استغرق نحو 5 سنوات.

وقال إن امتلاك الشركة للتقنية والمعرفة مفتوح أمام التجارة العالمية، مشيراً إلى أنه تم البدء في هذا المشروع منذ 5 سنوات.

وأوضح: "نحن قادرون على تغيير صناعة الطائرات في منطقة الخليج العربي".

وتعد هذه الخطوة، وفق الشركة السعودية، إيذاناً بانتقالها من مرحلة صيانة الطائرات، إلى مرحلة نقل التقنية، في مجال تجميع أجزاء الطائرات العسكرية، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية.

ويأتي ذلك ضمن المشروع التطويري لتحويل طائرات القوات الجوية الملكية السعودية، من طراز "إف 15 إس" إلى "إف - 15 إس إيه"، لتدخل مرحلة جديدة في تاريخها الممتد لربع قرن، ليواكب اتجاهها نحو تعزيز برنامجها الاقتصادي.

كما تزمع الشركة التحضير لتوقيع اتفاقيات جديدة، ترفع بموجبها نسبة السعودة الحالية والبالغة 56% إلى ما لا يقل عن 60%، تزامناً مع دخولها في عقودات تتصل بصناعة الطيران.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"السلام للطائرات"، المهندس محمد نور فلاته، إن هذه المرحلة تعد إيذاناً بانتقال الشركة من مرحلة صيانة وعمرة الطائرات التجارية والعسكرية، إلى مرحلة نقل التقنية في مجال تجميع أجزاء الطائرات العسكرية.

وأضاف: "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها بالسعودية مشروع بهذا المستوى بمجال صناعة الطيران، وإننا نتوقع أن ذلك سيكون ركيزة لأعمال تجميع وتصنيع إضافية تأتي بالمزيد من الفرص الوظيفية للمواطن السعودي".