ارتفاع أرباح "يو.بي.إس" رغم تسوية دعوى قضائية

قال بنك "يو.بي.إس"، الاثنين، إن أرباح الربع الثاني تجاوزت التوقعات حتى بعد سداد مبلغ 865 مليون فرنك سويسري (920 مليون دولار) لتسوية دعوى قضائية في الولايات المتحدة ولأغراض أخرى وذكرت أن بنك الاستثمار لايزال يجتذب عملاء جدداً.

وبنك الاستثمار الذي سجّل في الربع الأول أعلى تدفقات لأموال العملاء في 6 أعوام هو حجر الزاوية في مساعي البنك للتعافي من الأزمة المالية بعد أن باع جزءاً كبيراً من أنشطة الدخل الثابت وألغى 10 آلاف وظيفة.

وذكر البنك أن صافي ربح الربع الثاني ارتفع إلى 690 مليون فرنك من 425 مليوناً في نفس الفترة من العام الماضي مقارنة مع توقعات المحللين التي اقتربت من 560 مليون دولار.

وذكر البنك أن الأموال الجديدة التي اجتذبتها أنشطة الاستثمار بلغت 10.1 مليار فرنك، في حين اجتذبت ذراع السمسرة ومقرّها الولايات المتحدة 2.7 مليار فرنك، بينما بلغت الأموال النازحة من ذراع إدارة الأصول ملياري فرنك.