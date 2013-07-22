هبوط أرباح "الاتصالات السعودية" 41% إلى 1.43 مليار ريال

هبطت أرباح شركة الاتصالات السعودية خلال الربع الثاني من العام بنحو 41%، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي لتبلغ 1.430 مليار مليون ريال.

كما انخفضت الأرباح بنحو 8%، مقارنة مع الربع السابق.

وعلى مدار النصف الأول من العام، فقد تراجعت الأرباح بحوالي 40%، لتسجل 3 مليارات ريال.

وأرجعت الشركة انخفاض صافي الربح خلال النصف الأول إلى تسجيل مبلغ غير نقدي وغير متكرر قدره 1.104 مليون ريال نتيجة إعادة تقييم استثمارات الشركة في آسيا(آيرسيل، أكسيس)، وكذلك إلى تسجيل خسائر غير محققة ناتجة عن فروقات أسعار صرف العملات بمبلغ 601 مليون ريال بسبب الانخفاض الكبير الذي حدث خلال الربع الثاني لليرة التركية، الروبية الهندية والروبية الإندونيسية.

وقالت الشركة إنها قامت خلال الربع الأول باستبعاد أصول ثابتة قيمتها الدفترية 277 مليون ريال ناتجة عن مشروع التحقق من الأصول الثابتة، وهذه أيضا عملية غير نقدية وليس لها تأثير على التدفقات النقدية.

وقد أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن الربع الثاني بواقع نصف ريال للسهم.

وفي سياق متصل دخلت الاتصالات السعودية في مفاوضات لبيع شركتها التابعة في إندونيسيا PT Axis Telecom، وهي حصة مباشرة نسبتها 80.1%، وحصة غير مباشرة بنحو 3.7%.

وقد قامت STC بإعادة قياس صافي الأصول المتعلقة بالاستثمار في الشركة الإندونيسية وسجلت خسائر بلغت 705 ملايين ريال.