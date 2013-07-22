"سابك" و"أرامكو" تؤسسان شركة لتصنيع السيارات بالسعودية

كشف نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، محمد الماضي، عن أن شركته وعملاق النفط العالمي شركة أرامكو السعودية، إضافة إلى صندوق الاستثمارات العامة قطعوا خطوات كبيرة نحو تأسيس شركة مخصصة في صناعات السيارات وصناعة الأدوات الطبية.

وقال الماضي في تصريحات نشرتها صحيفة الحياة خلال مؤتمر صحافي، علق فيه على نتائج سابك في الربع الثاني من العام الحالي "الشركاء الثلاثة يستعدون خلال الفترة المقبلة لاستكمال تأسيس الشركة الجديدة وتعيين رئيس لمجلس الإدارة بعد أن أصبحت الصورة واضحة أمامهم"، متوقعاً أن ترى الشركة النور قريباً.

وأضاف "تمّ الاتفاق على جميع التفاصيل، وتبقى تأسيس الشركة وتعيين مجلس إدارتها، والهدف من إنشاء الشركة اقتناص الفرص التي توفرها مراكز الأبحاث في سابك أو أرامكو وفي تصنيع السيارات والأجهزة الطبية، وتصنيعها في المملكة مع الشركات التي لديها التقنية والخبرة، وستخصص هذه الشركة لصناعات معينة.

وأعلن رئيس "سابك" نمو أرباح الشركة الصافية خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 13.96 في المئة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2012 وبلغت 6.04 بليون ريال، مشيراً إلى أن النتائج التي تحققت في الربع الثاني جاءت في حدود ما توقعته الشركة في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وقال الماضي إن صافي ربح الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي ارتفع بنسبة 0.32 في المئة ليبلغ 12.61 مليار في مقابل 12.57 مليار ريال للنصف الأول من العام الماضي، مشيراً إلى أن ربحية السهم بلغت 4.2 ريال في مقابل 4.19 ريال.

وعزا نمو الأرباح إلى انخفاض تكاليف المبيعات والأعباء المالية على رغم انخفاض قيمة المبيعات وأسعار بعض المنتجات، وتراجع إيرادات الاستثمار في الشركات الزميلة التي تشارك فيها "سابك" بنسبة بين 30 و50 في المئة، إذ كان أداؤها أقل من التوقعات، وهو ما كان له تأثير في نتائج الربع الثاني.

وأكد الماضي أنه لا توجد قضايا إغراق ضد الشركة، وقال: "لا يمكن التكهن بالمستقبل، الصين سوق كبيرة، ومن أهم الأسواق لسابك، نظراً إلى عدد سكانها الضخم، وسنستمر في الاستثمار في الصين وكذلك الهند. ويوجد مركز أبحاث تابع للشركة في شنغهاي وسيتم تطوير العديد من المنتجات التي تتماشى مع السوق الصينية، كما تمتلك الشركة مركز أبحاث في الهند يبحث عن المنتجات الجديدة التي تتماشى مع أسواق الهند".

وحول إقامة استثمارات لشركة سابك في مصر، قال إنه لم تتم متابعة هذا الموضوع خصوصاً في ظل التطورات القائمة حالياً في مصر، والشركة موجودة في السوق المصرية منذ أعوام عدة، وفي حال وجود أي فرص ستكون الشركة موجودة، إذ يوجد لدينا مكتب مبيعات الشركة.