الفطيم تستثمر 3.2 مليار جنيه بمشروع "المعادي سيتي سنتر"

تسعى مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية خلال الفترة المقبلة إلى توسيع استثماراتها في مصر.

من جهته، أعلن عبد الله النقراشي مدير عام المجموعة وعضو مجلس الإدارة عن تفاؤله بالعزم الجاد والصادق الذي كان ولايزال يسود مناخ الاستثمار في مصر، ورغبة وزارة الاستثمار الجادة في حل جميع مشكلات المستثمرين، بهدف تيسير عملية استثمارهم بمصر والتوسع في مشروعاتهم القائمة.

وأكد النقراشي خلال لقاء أسامة صالح وزير الاستثمار المصري في مكتبه بوزارة الاستثمار، قرار المجموعة بضخ مزيد من الاستثمارات في مشروع إعادة تطوير "المعادي سيتي سنتر" والذي ستصل ميزانيته إلى 3.2 مليار جنيه بدلاً من 600 مليون جنيه كما كان مقرراً في التصميم الأول للمشروع، وذلك في حال حصول الشركة على التصاريح والموافقات اللازمة للمشروع.

من جهته، وعد وزير الاستثمار المصري بتذليل كل الصعاب التي قد تواجه مجموعة الفطيم وتسهيل تنفيذ خطتها الاستثمارية بمصر في أسرع وقت ممكن، ما من شأنه أن يتيح العديد من فرص العمل الجديدة للمصريين، ويضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية.

وأشار الوزير إلى ضرورة التنسيق مع محافظة القاهرة ومع الجهات المعنية بالدولة، بهدف سرعة استصدار التراخيص والموافقات اللازمة، من أجل استكمال تطوير المشروع على مساحة تزيد على 98 مترا مربعا، بما يتيح 8.100 فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاء، وتصل إلى 27 ألف فرصة عمل بعد افتتاح المشروع والمقرر إنجازه خلال ثلاثة أعوام.