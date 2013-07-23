عُمان تبني "منشأة تكسير" بالبخار بـ3.5 مليار دولار

قال مصدران مطلعان، الثلاثاء، إن سلطنة عُمان تنوي دعوة الشركات لتقديم عروض لبناء منشأة تكسير بالبخار بقيمة 3.5 مليار دولار لإنتاج مليون طن من المنتجات البتروكيماوية سنوياً.

وستبني عُمان المنشأة في مدينة صحار الصناعية الساحلية في شمال البلاد، وستنتج البولي بروبيلين والبولي إيثيلين اللذين يدخلان في صناعة البلاستيك.

وقال مصدر - طلب عدم كشف هويته - إن المشروع يتضمن بناء خط أنابيب طوله 300 كيلومتر ومحطة لاستخلاص الغاز.

وستمول شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية (أوربك) المملوكة للدولة والتي تملك مصافي في صحار ومسقط منشأة التكسير بالبخار. ورفض متحدث باسم أوربك الحديث عن المشروع.

وقال مصدر إن السلطنة ستدعو الشركات لتقديم عروضها الشهر المقبل، ومن المنتظر إنجاز المشروع في 2016. وتابع "بحلول ذلك الوقت ستكون توسعة مصفاة صحار قد اكتملت، وسيأتي 50% من خام التغذية لمنشأة التكسير بالبخار من هذه المصفاة".

وتعمل عُمان على تعزيز طاقة مصفاة صحار إلى 180 ألف برميل يومياً من المستوى الحالي البالغ 116 ألف برميل يومياً. ولدى عُمان مصفاة أخرى في مسقط تنتج 106 آلاف برميل يومياً. وتخطط السلطنة لبناء مصفاة بطاقة 230 ألف برميل يومياً في الدقم.

وتصمم أوربك أيضاً خط أنابيب طوله 280 كيلومتراً لنقل المنتجات المكررة بين مسقط وصحار.