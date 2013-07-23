نمو أرباح "أرامكس" الفصلية إلى 72.3 مليون درهم

حققت شركة أرامكس أرباحاً صافية خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغت 72.3 مليون درهم، بنمو بلغت نسبته 12% عن الفترة المقابلة من العام الماضي.

وجاءت أرباح أرامكس متماشية مع توقعات المحللين.

وقالت الشركة إنها حققت أرباحاً بنهاية النصف الأول من العام الجاري بلغت 141.6 مليون درهم، بنمو 13% عن النصف الأول من 2012.

وأشارت أرامكس إلى أن عملياتها في إفريقيا ساهمت إلى حد كبير في الأداء الإيجابي للشركة، كما أنها حافظت على نمو قوي في الأسواق الخليجية.

وأوضحت الشركة أن نمو العائدات بنحو 9%، فقط تأثر بضعف الطلب من الاقتصادات الأوروبية.