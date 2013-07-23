اتصالات تتجه لشراء حصة فيفندي بالمغرب بـ5.5 مليار دولار

أعلنت شركة "فيفندي" عن دخولها في محادثات حصرية مع "اتصالات" بعد أن قدمت الشركة الإماراتية عرضاً ملزماً لشراء حصة "فيفندي" في اتصالات المغرب البالغة 53%، مقابل 5.540 مليار دولار.

وتوقعت الشركة الفرنسية إتمام المحادثات في نهاية العام الجاري، مشيرة إلى أنها ستتفاوض أيضاً مع مستثمرين مغاربة في الوقت نفسه قد يشترون الحصص المتبقية، بحسب وكالة رويترز.

من جهة أخرى، نمت أرباح اتصالات الفصلية بنحو 6% خلال الربع الثاني إلى 1.980 مليار درهم، متجاوزة التوقعات التي كانت عند 1.920 مليار درهم.

كما أقرت اتصالات توزيع أرباح عن النصف الأول من العام بواقع 0.35 درهم للسهم، وهي تفوق توزيعات الفترة المقابلة من العام الماضي بـ40%.