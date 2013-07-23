"الإمارات للصرافة" توقع شراكة مع كوكس والملوك للسياحة

وقّعت شركة "الإمارات العربية المتحدة للصرافة"، اتفاقية شراكة مع شركة "كوكس والملوك للسياحة" تمكن عملاء الشركة السياحية من دفع ثمن تذاكر الرحلات الجوية وإتمام الحجوزات عبر فروع ومكاتب مركز الإمارات للصرافة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت "الإمارات للصرافة" في بيان صحافي، أن الشراكة تأتي في إطار حرص الشركة على تقديم العديد من الخدمات السريعة والمريحة لعملائها، وكذلك تقديم مجموعة متنوعة من الجهات التي يمكن السفر إليها وإمكانية دفع ثمن التذاكر عبر بطاقات الائتمان.

وقال فارجيس ماثيو، مدير العمليات الإقليمي لـ"مركز الإمارات للصرافة – الإمارات"، "إن الشراكة مع شركة كوكس والملوك تؤيد مواصلة استراتيجيتنا الرامية إلى قيامنا باستمرار في تلبية احتياجات العملاء وتقدم الخدمات السريعة والسهلة وتيسير سبل دفع الحجوزات عبر فروعنا".

ومن جانبه قال فينود كومار، المدير العام لشركة "كوكس والملوك للسياحة"، "توقيع هذه الشراكة مع (الإمارات للصرافة) سوف تضيف لنا المزيد من الخدمات القيمة التي سنقدمها لعملائنا خاصة عروض السفر الموحدة وكذلك نعتقد أن هذه الشراكة ستعزز انتشارنا في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة عبر فروع ومكاتب مركز الامارات للصرافة . ونحن واثقون من أن هذه العلاقة الاستراتيجية سيكون لها تأثير إيجابي على الأعمال في كلا الجانبين".

وستساعد الشراكة العملاء على إتمام معاملات الدفع وتأكيد حجوزات السفر مع شركة "كوكس والملوك للسياحة" في جميع مكاتب "الإمارات للصرافة" المنتشرة في الدولة والتي يصل عددها إلى 125 فرعاً كما تمكنهم أيضاً من الدفع عبر بطاقات الائتمان.