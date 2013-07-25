أرباح شركة "دو" توافق التوقعات وتنمو 46% بالربع الثاني

جاءت الأرباح الصافية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" متماشية مع توقعات المحللين للربع الثاني من العام الجاري لتبلغ 474 مليون درهم بعد خصم رسوم الامتياز.

وتشكل هذه الأرباح نموا بـ46% عن الفترة المماثلة من العام الماضي. أما الأرباح ما قبل خصم رسوم الإمتياز، فقد نمت بنحو 20% خلال الربع الثاني من هذا العام إلى 778 مليون درهم.

في هذا السياق، أشار عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لشركة "دو" في مقابلة مع "العربية" إلى أن الأرباح قبل خصم رسوم الامتياز تعطي دلالة أفضل حول أداء الشركة نظرا لتغير نسبة حقوق الامتياز مقارنة مع العام الذي سبق.

وشدد سلطان على الأداء القوي لـ"دو" خلال الربع الثاني من هذا العام وهو الذي دفع مجلس الإدارة إلى التوصية بتوزيع أرباح خاصة على المساهمين بواقع 10 فلوس للسهم الواحد، تدفع مرة واحدة في الربع الثالث.

كما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نصف سنوية بواقع 12 فلسا للسهم، حيث أوضح سلطان "الأرباح نصف السنوية تعتبر دفعة مسبقة عن أرباح السنة التي ستدفع في الربع الأول من عام 2014" مضيفا أن هذه الأرباح قد تصبح عادة تنفذها الشركة.

من ناحيتها، تتوقع شركة "أن بي كاي كابيتال" أن تصل توزيعات "دو" عن العام الحالي إلى 33 فلسا، ما يضع العائد على السهم قرابة 5%.



هذا وقد نما عدد عملاء الهاتف المتحرك لشركة "دو" بـ16% خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 6.6 ملايين عميل. في حين نما عدد عملاء الخطوط الثابتة بنحو 6% الى 578 ألف عميل.



وفي ظل نسب التشبع المرتفعة في الإمارات والبالغة 170% بنهاية العام الماضي، قال سلطان "نحن نتوصل إلى مستويات تشبّع ومن المتوقع أن الزيادة في أعداد المشتركين ستصل إلى نسب نمو أقل ربما عام بعد عام".



وتعليقا على نتائج الشركة، قال الرئيس التنفيذي لشركة "دو"، "دخلنا مرحلة جديدة في حياة الشركة، مرحلة خلق القيمة للمساهمين وزيادة الكفاءة التشغيلية وكفاءة الربحية"، مستبعدا أن يتم تنفيذ ذلك على حساب الموظفين.

يشار إلى أن أسهم شركة "دو" ارتفعت بـ93% منذ مطلع هذا العام، وبـ24% خلال الربع الثاني، الأمر الذي دفع شركة "أن بي كاي كابيتال" إلى تخفيض توصيتها من الاحتفاظ بأسهم الشركة إلى بيعها عند المستويات الحالية. إذ أن "أن بي كاي كابيتال" ترى أن القيمة العادلة لسهم "دو" هو عند 3.90 درهم وهو ما يقل عن سعر إغلاق يوم الأربعاء بـ42%.