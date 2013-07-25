656 مليون دولار إيرادات "فيسبوك" الإعلانية بـ3 أشهر

أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن وصول إيرادات الإعلانات التي تأتي من الأجهزة المحمولة إلى 656 مليون دولار أميركي، وهي تُشكل ما نسبته 41% من الحجم الكلي لإيرادات الإعلانات.

يأتي هذا في إطار تقرير للشركة عن مكاسبها للربع الثاني من العام الجاري 2013، حيث ذكرت أيضاً أن عدد مستخدمي الشبكة النشطين شهرياً على الأجهزة المحمولة وصل إلى أكثر من 819 مليوناً.

وساهمت هذه النسبة المرتفعة من إيرادات الإعلانات على الأجهزة المحمولة في زيادة إيرادات الشركة الإجمالية التي وصلت إلى 1.8 مليار، وفي زيادة مكاسبها للسهم الواحد التي وصلت لـ 0.19 دولار، مقارنة بـ0.14 دولار توقعها المحللون.

وبحسب "فيسبوك"، فإن الـ819 مليون مستخدم النشطين شهرياً على الأجهزة المحمولة، شكّلوا زيادة بنسبة 51% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2012، كما ذكرت الشبكة أن عدد مستخدميها الكلي وصل إلى 1.15 مليار، يقوم 699 مليوناً منهم بتسجيل الدخول يومياً.

يُذكر أن "فيسبوك" كانت قد أطلقت أعمال الإعلانات على الأجهزة المحمولة قبل عام، وهي تشكّل الآن ما نسبته 41% من إيرادات الشركة الكلية من الإعلانات، التي تشكل بدورها ما نسبته 88% من إيرادات الشركة.