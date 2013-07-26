الإماراتية تشغل "بوينغ 777" إلى ليون في فبراير 2014

في إطار خطة شركة "طيران الإمارات" التوسعية تتجه لتشغيل طائرة "بوينغ 777 ــ 200 إل آر" لخدمة رحلاتها الخمس أسبوعياً إلى مدينة ليون الفرنسية، في الأول من فبراير 2014.

وبحسب صحيفة الإمارات اليوم، فقد أفادت الشركة في بيان لها أن خطوتها تأتي بعد مرور أقل من 9 أشهر على إطلاق خدمتها إلى المدينة الفرنسية، لافتة إلى أن طائرة "بوينغ 777" توفر 266 مقعداً في كل اتجاه بتوزيع الدرجات الثلاث (8 أجنحة خاصة في الدرجة الأولى، و42 مقعداً يتحول إلى سرير شبه مستو في درجة رجال الأعمال، و216 مقعداً مريحاً في الدرجة السياحية).

وأشارت الشركة إلى أنها نقلت منذ انطلاق خدمتها إلى ليون في ديسمبر 2012، أكثر من 56 ألف مسافر بين دبي وليون، وأسهمت منذ ذلك الحين في تعزيز حركة السياحة إلى ليون ضمن محطاتها المختلفة عبر الشرقين الأوسط والأقصى، إضافة إلى أستراليا.

وأكدت أن هيئة ترويج السياحة في المدينة الفرنسية أونلي ليون، واصلت تقديم دعمها الكبير لعمليات طيران الإمارات منذ انطلاقها، إذ عملت مع الناقلة على الترويج للمعالم التراثية التي تضمها المدينة.

وقال النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية، تيري أنتينوري، إن تطوير الخدمة إلى ليون باستخدام طائرة (بوينغ 777) يشكل دليلاً ملموساً على النجاح الكبير الذي تشهده عمليات الناقلة إلى هذه الوجهة منذ انطلاقها في عام 2012، فضلاً عن دورها في تسليط الضوء على النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده هذه الوجهة.

