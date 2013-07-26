3 آلاف وظيفة "جاهزة" في المخابز.. للسعوديات

لم تعد "وظائف" كثيرة في السعودية حكرا على المقيمين، كما كانت في السابق في ظل تردد بعض الشباب من خوض غمار تجربتها، لكن الأمر اختلف مؤخرا، بعد بحث الكثير من الجيل الشاب عن أي فرصة عمل.

وفي هذا الإطار، كشف رئيس لجنة المخابز في الغرفة التجارية الصناعية بجدة فايز حمادة أن مخابز جدة ومكة ستوفر فرصا وظيفية للفتيات السعوديات في مجال إنتاج الكيك والتعبئة والتغليف، مؤكدا توفر 3000 وظيفة للشباب والفتيات في المخابز حتى مطلع العام المقبل، بعد انتهاء مهلة تصحيح العمالة المخالفة.

ووفقا لصحيفة الشرق السعودية، فقد قال حمادة "يوجد 1200 مخبز آلي ونصف آلي ويدوي في مكة المكرمة وجدة، ستلجأ إلى توظيف السيدات للعمل في منتجات الكيك والحلويات اليدوية المجهزة في المخابز".

وتابع "لجنة المخابز تبحث حاليا التعاقد مع معهد متخصص لتوفير برامج تدريب عالٍ للسعوديين في الأعمال الحرفية واليدوية في المخابز"، مشيراً إلى أنه لا يمكن للمخابز أن تعمل دون توفير فرص حقيقية للسعوديين، من خلال توظيف سعوديين اثنين ضمن طاقم العمل الذي يضم 20 عاملا أجنبيا.

ودعا حمادة أصحاب المخابز للاستفادة من الفتيات في الأقسام النسائية المتخصصة من أجل وجود إنتاج نوعي يعتمد على الابتكار. وأضاف حمادة أن هناك جولات ومتابعات لعمل المخابز، للتأكد من الأوزان.

وقال إن العقوبات التي أقرت على المخابز من حيث الأوزان لا تطبق سوى على الصامولي والساندوتش والخبز الشامي لأن لها أسعارا وأوزانا محددة.