شركة مصرية تفوز بعقدين في السعودية والإمارات

فازت شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية "بتروجت" المصرية بعقدين بتروليين جديدين بقيمة حوالي 100.5 مليون دولار في كل من السعودية والإمارات.

وبحسب صحيفة الجزيرة السعودية، فقد جاء ذلك في تقرير تلقاه المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية من المهندس محمد الشيمي، رئيس شركة "بتروجت" في إطار المتابعة المستمرة لأنشطة واستثمارات العمل البترولي.

وأوضح التقرير أن المشروع الأول الذي فازت به بتروجت بقيمة حوالي 63 مليون دولار أميركي ويقع على بعد 31 كم جنوب شرق مدينة ينبع السعودية، ضمن التوسعات التي تجريها شركتا أرامكو وجدوى للاستثمارات السعوديتان في معمل "لوبريف - ينبع"، حيث تقوم "بتروجت" بتنفيذ وتوريد الأعمال المدنية لكل من منطقتي المستودعات والخدمات.

كما ستقوم "بتروجت" بتنفيذ أعمال تركيبات ميكانيكية تشمل المواسير والمعدات الدوارة والثابتة والهياكل المعدنية، وقد بدأ العمل بالفعل في المشروع في يوليو الحالي وتبلغ فترة تنفيذه 25 شهراً، ومن المقرر تسليمه في 19 يوليو 2015.